La causa entre el exarquero y el expresidente de Olimpia tuvo su origen en una declaraciones poco felices del primero.

En este sentido, Carísimo en su momento exigió casi mil millones de guaraníes en compensación al sentirse difamado y calumniado.

“Uno nunca quiere estar así y menos con una persona que aprecia, a nosotros nos une el Olimpia", declaró Tavarelli hoy en la mesa de radio La Unión.

"Cuando (Marcelo) Recanate renuncia yo renuncié, Oscar me llamó y ahí trabajamos juntos, después tuvimos nuestras divergencias y hoy estamos nuevamente siendo amigos”, alegó.

El exfutbolista se comprometió a “pagar” cinco kilos de asado al extitular para culminar esta larga disputa. “Carísimo Netto compró mi pase de Tacuary y me llevó al Olimpia, no me olvido de eso. Arreglamos bien, literal”, zanjó Tavarelli.