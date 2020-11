​El monto que el club auriazul debe ceder al zaguero es de 26 mil dólares. Es en concepto del traspaso a Libertad en el 2015.

Vergara comentó a Radio La Unión que "en ese entonces, cuando Luque me transfiere a Libertad, la negociación se hizo en dos cuotas. El monto alcanzaba 200 mil dólares".

"A mí me correspondían 26.000 dólares pero el club nunca me pagó. A estas alturas ya no quiero negociar nada con el Sportivo Luqueño", indicó.

Reconoció que "me molestó bastante la actitud de la dirigencia del club", porque "yo les pedía lo que me correspondía y que nunca me dieron".

"Quise llegar a un acuerdo con ellos pero se negaron", contó Vergara, quien además jugó por Olimpia y Cerro Porteño.

Ahora, la resolución judicial que terminó siendo favorable al jugador obliga a Sportivo Luqueño a despojarse de 29.040 dólares, los que deben ser debitados de los derechos de televisación.