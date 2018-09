"Con nueve años ya es suficiente, él tiene que salir por la puerta grande", dijo a Radio Urbana el ex titular cerrista.

Pettengill considera que mucho tiempo en la presidencia ya se vuelve nocivo porque tampoco consigue éxitos deportivos.

"Por su bien no tendría que candidatarse más. O sino será escrachado. Creo que ya no se puede y ya no debería", indicó.

Juan Zapag lleva casi una década al frente de la institución. Su máximo legado es la construcción del estadio, que tiene un valor de veinte millones de dólares.

En lo personal, el empresario del rubro cárnico dijo que "siempre me piden que me vuelva a candidatar, pero yo estoy alejado ahora de eso. Mucha gente puede hacerlo".

El actual titular azulgrana iría a asamblea en diciembre. Allí se va a cruzar con el opositor Lucio Maldonado, quien este martes presenta su lista.