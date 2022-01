El organismo señaló que este “importante avance” se logró durante una reunión sostenida el sábado por el presidente de la FPF, Agustín Lozano, y el Ministerio de Salud, Hernando Cevallos.

Según la información, Cevallos "afirmó su disposición de que este encuentro se realice con espectadores en el Estadio Nacional" y reconoció el esfuerzo de la FPF por "realizar protocolos eficaces" ante la tercera ola de la covid-10, que afecta actualmente al país.

El ministro quedó "en informar en los próximos días sobre la decisión del aforo final que se evaluará junto a otras autoridades competentes como el presidente de la República, Pedro Castillo".

Medios locales señalaron que la FPF ha planteado que se permita que ese partido se dispute con un 50 % del aforo del Estadio Nacional, aunque las autoridades sanitarias han establecido en 30 % la capacidad de ingreso en las zonas del país que no se encuentran en nivel de "riesgo alto" por la pandemia.

Sin embargo, Lima sí está actualmente entre las localidades del país con "riesgo alto" y se ha prohibido el acceso a todos los escenarios deportivos ante la propagación de la variante ómicron de la covid-19.

Al respecto, la FPF aseguró que tiene el compromiso de "generar conciencia en la población de la importancia del proceso de vacunación, ya que con las dosis completas y con el debido distanciamiento en las tribunas, el riesgo de contagio y enfermedad grave es mínimo".

"La FPF está convencida de que el proceso de vacunación que propone el Minsa seguirá por buen camino y con ello pronto se logrará que todos los peruanos estén protegidos contra el covid-19. Y en materia deportiva, esto permitirá que los hinchas puedan alentar a la selección peruana en el Estadio Nacional", remarcó.

Perú se apresta a disputar este domingo un partido amistoso contra Panamá al que no podrá asistir el público, una decisión que generó la disconformidad del seleccionador de Perú, Ricardo Gareca.

"No estoy de acuerdo, pero no queda de otra… hay que respetarlo", expresó el técnico argentino, quien poco antes evitó criticar al capitán y máximo goleador de la selección, Paolo Guerrero, por organizar una fiesta cuando no estaba permitido.

Los equipos del fútbol peruano reportaron en las últimas semanas numerosos contagios durante sus trabajos de pretemporada, que obligaron a aplazar el inicio de la Liga 1 del 21 de enero al 3 de febrero.

Incluso la selección peruana detectó dos casos de covid-19 entre los convocados que participaron en los entrenamientos iniciales, aunque no se informó qué jugadores fueron los afectados y actualmente no tiene bajar por problemas de salud.

Perú ocupa la quinta posición de las eliminatorias sudamericanas, empatado con 17 puntos con Colombia, aunque con peor diferencia de goles, y se apresta a disputar los cruciales encuentros como visitante frente a Colombia, el 28 de enero, y Ecuador, el 1 de febrero, en casa.

Tras el amistoso contra Panamá, la Blanquirroja recibirá cuatro días más tarde en el Estadio Nacional a Jamaica, con lo que quedará lista para buscar su segunda clasificación consecutiva a una Copa del Mundo, luego de haber roto una sequía de 36 años en Rusia 2018.