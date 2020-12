Pero de esa y otras eventuales opciones, Javier Báez afirma que no está en conocimiento.

En charla con Radio Universo, el ex Dorados de Sinaloa comentó que "no sé si continuaré en Guaraní", y que "tampoco sé si hay algún club interesado".

"En guaraní tampoco me dijeron nada. Y en caso de no continuar no me quedará otra más que agradecer a la institución", indicó.

Sobre el punto, Báez aseguró que "antes de venir a Paraguay yo no tenía nombre, porque hice mi carrera afuera" y que "en este club encontré mi lugar".

Consultado acerca de si sabía algo de Olimpia, Báez negó que haya tenido contacto con alguien. "Ningún club se puso en contacto conmigo", repitió.

De hecho, la permanencia del zaguero está tan en duda como la de Bautista Merlini, quien al finalizar la temporada deberá volver a San Lorenzo de Almagro.