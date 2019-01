El hoy mediocampista franjeado ofreció una entrevista exclusiva al medio oficial del club.

En este sentido, Juan Rodrigo se permitió soltar detalles de episodios puntuales de su vida futbolística; empezando por la salida y posterior seguimiento al club de sus amores.

“Me toca volver después de casi 10 años, el club es completamente distinto de cuando me tocó irme, cuando me tocó estar. Mirando un poco hacia atrás, en aquella época era muy difícil que se pueda conseguir objetivos deportivos porque institucionalmente las cosas estaban muy mal”, contó.

Sabe que, como era el valor del momento, le tocó ‘sacrificarse’ por el bien de la institución. “Uno de los motivos por los que me tocó ir fue porque Olimpia necesitaba dinero, necesitaba vender. Con el correr de los años aprendí a valorar eso”, explicó.

El tiempo pasó, la herida cicatrizo y entonces allí pudo entender que fue necesario dar ese paso, aunque él sabía que no estaba del todo convencido.

“De las situaciones difíciles uno tiene que aprender a ser fuerte, eso (salida apresurada por la urgencia económica) me ayudó a madurar rápido, me hizo bien. Traté de que lo difícil que fue me ayude a valorar los momentos buenos”, refirió.

EN ‘MODO HINCHA’

Se marchó, pero siguió el día a día del club. Rodrigo reveló que estuvo al pendiente de “todos los partidos” del Clausura 2011, de aquel equipo que devolvió la gloria al franjeado.

“Ese campeonato me tocó vivir como hincha, se pudo dar después de 11 años. Había pasado muy poco tiempo que me fui, ese campeonato seguí todos los partidos. Durante la Copa Libertadores del 2013 pude ir a ver un partido contra la Universidad de Chile, y después la seguí por televisión”, añadió.

AQUELLA TARDE

Reconoció que aquella práctica de la selección, en el inicio de los microciclos de Juan Carlos Osorio, en Para Uno resultó más especial de lo que esperaba. “ Desde el 2009 que no entraba en el club. Me puse a pensar muchas cosas (cuando ingresó al campo del Manuel Ferreira). Todos saben de mis sentimientos hacia el club“, reconoció.

SU SALIDA DE CERRO PORTEÑO

Sirvió cuatro años a la causa de Cerro Porteño. Rojas se supo ganar el cariño y el respeto de la hinchada. Lastimosamente, su estadía no tuvo el final que él esperaba. No quiso hablar mucho del asunto, pero fue contundente.

“Yo sé exactamente cómo sucedieron las cosas, solamente yo sé lo que pasé, lo que viví. Creo que acerté en mi decisión y eso es lo que me deja más tranquilo”, señaló.

EL PRESENTE

Lo hecho, hecho está. Juan Rodrigo entiende “lo que genera” su presencia y el acople de importantes nombres para el proyecto 2019. Hay grandes desafíos e importantes objetivos.

“Es una satisfacción que al club le haya ido tan bien a nivel institucional, que haya podido corregir lo que estaba mal. Me toca volver a un plantel que salió campeón de los dos torneos del año, sé que me voy a tener que ganar un lugar. Cuando me presentaron les dije al cuerpo técnico y a mis compañeros que voy a dejar todo de mi desde donde me toque estar”, zanjó por ese lado.

“Le digo a la gente que se ilusione, hay un gran equipo y nos estamos preparando demasiado bien”, sentenció.