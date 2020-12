Su empresario, Diego Serrati comentó a Radio Universo que el contrato que aguarda al zaguero cafetero es de cuatro años.

Asimismo, su pase será adquirido en un 50%. Será el tercer aurinegro que va al Austin, dado que también van Rodney Redes y Cecilio Domínguez.

Romaña tiene 22 años y vino al país en el 2019 procedente de Independiente de Medellín. Allí hizo sus primeras armas entre el 2016 y 2019.

