“Estoy en Paraguay y quiero quedarme acá por un problema familiar que es de conocimiento público”, sostuvo Salcedo a Radio Continental de Argentina.

Fue muy claro e indicó que “ya no me siento cómodo en Argentina”, sumándose a eso que “Huracán tiene una deuda conmigo. La situación económica no es buena”.

Saúl Salcedo es pretendido asimismo por Libertad, que hizo una oferta mejor que la de Olimpia, pero Saúl tiene la idea clara de regresar al equipo de Mariscal López.

“Yo le pido a la dirigencia que acepte el ofrecimiento que le hace Olimpia”, pidió el defensor. La última novedad que se tiene al respecto es que hoy viernes, el comité dirigencial rechazó por mayoría la forma de pago que hace el club guaraní.

Dijo que “mi cabeza ya está en Paraguay” y que su intención es quedarse aquí, además de manifestar que la proposición económica hecha por el franjeado es importante.