La tercera jornada del Rally Dakar hasta ahora se mostró como la más difícil en lo que va de la primera semana.

Al igual que en las primeros dos días, la arena y las dunas fueron la característica principal de esta etapa pero el suelo extremadamente blando de los primeros kilómetros, la densa neblina al promediar el recorrido, y algunos detalles confusos en el roadbook, hicieron de este miércoles un verdadero filtro para los protagonistas de la competencia.

"Fue una etapa muy buena pero lamentablemente al km10, apenas arrancaba la carrera, se me me enganchó un cabo que había en la arena; el cable se enredó en todo el eje trasero y la cadena, por lo que tuve que parar a cortar, desarmar varios elementos, y perdí unos 20 minutos. A partir de ahí intenté poner paños fríos, volver a concentrarme para encontrar ritmo y logré avanzar hasta que me alcanzaron los primeros autos; desde ahí ya fue imposible seguir avanzando y me dediqué a perder el menor tiempo posible", expresó el León al finalizar la especial.



No habrá tiempo para recuperar energía ya que mañana comenzará una de las partes más difíciles de esta carrera. Las Motos y Quads deberán enfrentar un recorrido de 511 kilómetros de los cuales 352 serán cronometrados. El día comenzará en Arequipa y finalizará en Moquegua, donde los pilotos deberán reparar sus vehículos sin contar con la asistencia de sus mecánicos; recién podrán reencontrarse con sus equipos al día siguiente cuando regresen a Arequipa.



Rally Dakar 2019 – Quads (Tras Etapa 3):

1) Nicolás Cavigliasso (ARG-Yamaha Raptor) 10:57.12

2) Jermías González Ferioli (ARG-Yamaha Raptor) +29.52

3) Gustavo Gallego (ARG-Yamaha Raptor) +30.20

….

7) Nelson Sanabria (PAR-Yamaha Raptor) +1:50.01

Rally Dakar 2019 – Recorrido:

7 de Enero: Etapa 1 (Lima-Pisco)

8 de Enero: Etapa 2 (Pisco-Pisco)

9 de Enero: Etapa 3 (Pisco-San Juan de Marcona)

10 de Enero: Etapa 4 (San Juan de Marcona-Arequipa)

11 de Enero: Etapa 5 -Maratón- (Arequipa-Moquegua-Tacna)

12 de Enero: Día de Descanso

13 de Enero: Etapa 6 (Arequipa-San Juan de Marcona)

14 de Enero: Etapa 7 (San Juan de Marcona-San Juan de Marcona)

15 de Enero: Etapa 8 (San Juan de Marcona-Pisco)

16 de Enero: Etapa 9 (Pisco-Pisco)

17 de Enero: Etapa 10 (Pisco-Lima)