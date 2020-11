El presidente franjeado reveló que el agente que lleva los derechos económicos del veterano artillero togolés tiene la intención de litigar en la matriz del fútbol.

“Con Adebayor no hay un problema, en realidad es con su agente. La relación con Adebayor se termina en medio de la pandemia, cuando se armó un esquema de pagos, porque hubo unos pagos que no se hicieron y estamos reestructurando”, señaló hoy en charla con Cardinal.

Brunotte no habló de la cantidad adeudada ni tampoco del plan inicialmente acordado.

El empresario ya habría utilizado sus contactos para acercar el caso a la cámara de disputas de la FIFA, según información que maneja la directiva. “No es una de nuestras prioridades, seamos sinceros”, alegó Brunotte.

“Vamos a reestructurar. No es algo que nos afecte en este momento, pero eso no quiere decir que no vamos a cumplir. Somos el club Olimpia y vamos a cumplir, pero necesitamos reestructurar (el calendario de pagos)”, indicó.

Emmanuel Adebayor se erigió como la contratación más cotizada de la historia del Olimpia y del fútbol paraguayo. Fuertes rumores indican que su contrato superó el millón de dólares (anual), un costo más que considerable para el mercado local y que marcó un récord que tardará en ser superado.



El ex Real Madrid, Manchester City, Arsenal y Tottenham Hotspur disputó 216 minutos con la casaca franjeada. Se fue sin haber marcado un solo gol oficial y con una tarjeta roja en Copa Libertadores entre manos.