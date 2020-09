Djokovic acumula 17 "grandes" en su carrera y está a dos de los 19 del español Rafa Nadal y a tres de los 20 del suizo Roger Federer, quien manda en esta clasificación. También acumula 287 semanas como número 1 y pelea por alcanzar las 310 de Federer.

"El récord de más semanas al frente del ránking mundial es algo que veo en el horizonte y lo daré todo para alcanzarlo en el próximo período. Y luego, claro, el intento de alcanzar el récord de Slams", reconoció Djokovic en la rueda de prensa posterior a la final.

"Me centraré sobre todo en los 'Slams', aunque también en los Masters. Pero los 'Slams' serán el gran objetivo. Veremos, no sé. No puedo pensar demasiado en el futuro, veremos qué pasará en los próximos años", agregó.

Su primera oportunidad para recortar distancias con los 20 títulos de Federer llegará en el próximo Roland Garros, en el que sin embargo, Djokovic ve claro favorito a Nadal.

"No puedo no desear que Rafa no vaya a la final en París, puedo esperar que yo esté en la final peleando por el trofeo. Nadal es probablemente el jugador que tiene las opciones más altas de estar en la final en Roland Garros", consideró.

"El favorito es Nadal, incluso si ha perdido (en los cuartos en Roma), sigo pensando que es el favorito número 1 allí. Pero, Diego (Schwartzman) demostró que se puede ganar a Nadal en tierra", dijo.