En el mismo se observa cómo el trabajador se pasea por uno de los bordes superiores del estadio que estaba para ser demolido.

No obstante, la estructura no aguantó y antes de tiempo se desplomó. El infortunado hombre trató de correr hacia un cable de seguridad en el que se encontraba un compañero.

Pero no logró llegar a tiempo y terminó hundido entre los escombros. El mismo fue identificado como Matvey Kucherov de 29 años.

El estadio tenía un aforo para 25.000 personas. Fue abierto para los JJOO de Moscú de 1980 y cerró sus puertas en agosto del 2019.

La proyección es edificar allí un estadio para hockey sobre hielo para la disputa del mundial de la referida disciplina que se va a celebrar en el 2023.

Drone captures huge collapse of St. Petersburg stadium roof in Russia during reconstruction work. pic.twitter.com/mH7ukixhPh

— Andrew McAlister (@Drumboy44DWS) February 2, 2020