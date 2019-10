El uruguayo continuaría su carrera fuera del club azulgrana. Si bien tiene contrato vigente hasta el final de la temporada, la renovación hasta el momento parece no ser una prioridad para el club.

El ex Guaraní debe concordar con la directiva azulgrana si continúa o debe evaluar qué hacer en el 2020.

Su agente es Hugo Gaona, quien explicó a Radio Universo AM que hasta el momento no logró dar con los dirigentes para tratar el asunto.

Novick podría salir del país si al cerrarse la temporada no llega a ningún acuerdo con Cerro Porteño, ya que del plano local no hay nada a la vista, además de que cruzar la frontera sería su primera opción en caso de no seguir.