El capitán de Olimpia no duró ni cinco minutos. Se fue sustituido segundos después de la primera corrida que disputó con los zagueros del Deportivo Santaní.

“Ayer me hice una resonancia y los rayos para ver qué sale, pero todavía no hablé con los médicos. Aún no tengo el diagnóstico exacto”, dijo Roque hoy en charla con radio Urbana.

Explicó que siente "un dolor raro” y que se da por primera vez en él. “Fue en el tendón de Aquiles, algo raro que no había sentido antes. Es una parte del cuerpo donde se trasmite toda la potencia, ahora mismo estoy con un poco de miedo de pisar fuerte”, señaló.

A sus 38 años y con un rosario de expedientes médicos a sus espaldas, Roque es consciente de que un nuevo problema podría significar el retiro, aunque dijo sentirse en forma para recuperarse y seguir trabajando a un nivel competitivo.

“Tengo muchas ganas de seguir jugando, yo creo de que un año más voy a jugar”, indicó.

El máximo artillero histórico de la selección paraguaya aguardará esta semana para conocer la gravedad del asunto.