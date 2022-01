Martínez, nacionalizado paraguayo, dijo que desde la selección de Argentina, nadie se le acercó y cuando el año pasado estaba pasando por un buen momento en River, le llegó la oportunidad de jugar por Paraguay y la tomó.

"Yo tomé la decisión porque vivo el día a día. Lo que me llega, lo analizo y trato de decidir lo que más me convenga. Se me presentó la selección paraguaya y agarré ese camino. Estoy contento de pertenecer a ella", dijo Martínez .

También el defensor dijo que tiene dos objetivos uno a nivel selección que es clasificar al Mundial de Qatar 2022 y el otro levantar la Copa Libertadores de América con River.

En otra parte Héctor Martínez, dijo que siempre le quiere ganar a Boca en los clásicos, que este año va a ser muy cargado y que tiene que prepararse de la mejor manera para afrontar los partidos.

El paraguayo también se tomó un momento para hablar de Marcelo Gallardo, el multicampeón entrenador de River y dijo que es una persona que exige mucho a los jugadores y los jugadores se entregan lo que dice.