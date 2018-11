Darío Núñez salió al paso de la controversia generada por las bochornosas elecciones del Club Silvio Pettirossi. Dice que la misma no es válida, que él sólo trató de hacer respetar la institución y tampoco tiene dramas de ‘entregar’ la presidencia.

El polémico dirigente deportivo volvió al ruido ayer tras publicarse un vídeo en donde se lo ve a los puños con otras personas.

En este sentido, Núñez explicó que él fue el agredido y no quien propició tal encontronazo, todo en el afán de “hacer respetar al institucionalidad”.

“Yo no recibí ninguna notificación (de la Justicia Electoral), ninguna. Esa gente, que ni siquiera son socios, vinieron a violentar el club. Yo como presidente solo fui a hacer respetar la institucionalidad. Como no había notificación, entonces dije ‘acá no se abre el club’”, afirmó en comunicación con Deportes HOY.

Félix ‘Tanque’ Torres resultó ganador. Aunque, según la versión de Núñez, no tiene validez su proclamación ya que la Asamblea Electiva del club será recién el 2 de diciembre.

“Este tema es del 2012, cuando se judicializó y se trabó. Yo ya cumplí mi ciclo, pero me quedé porque el club no podía estar acéfalo. Ellos (facción de Torres) llevaron (al TSJE) esa resolución del 2012, cuando la Asamblea del club ya fue convocada para el 2 (de diciembre)”.

Núñez aclara que él ya no aspira a la presidencia y tampoco tiene problemas en entregar el mando a ‘Tanque’ Torres o a todo aquel que vaya “por la vía legal”.

“Ya no me voy a presentar (elecciones). El que quiere ser presidente que se presente, pero por lo legal. Respetando el Estatuto”, zanjó.

Adelantó que impondrá un recurso ante el TSJE y tan solo la Asamblea de diciembre será oficial, a su vista.