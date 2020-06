Víctor ‘Topo’ Cáceres es nuevo jugador de Nacional. Firmó hasta diciembre y dijo que no lo toma como una “revancha” tras su salida de Cerro Porteño.

El mediocampista fue presentado hoy en sociedad por parte de la directiva tricolor en una rueda de prensa marcada por las faltas al protocolo sanitario.

En este sentido, Cáceres (35) firmó por seis meses y se une a un plantel con nombres de trayectoria, como Cristian Riveros (con quien jugó 10 años en la selección paraguaya).

“Primeramente, agradecerle a la directiva por darme la posibilidad de jugar en un club tan lindo. Nacional es un club ordenado en lo económico, es un club tranquilo y todos los años participa de competencias internacionales”, indicó el atleta a los medios.

Topo jugó 43 partidos, anotó cinco goles y ganó el Clausura 2017 en Cerro Porteño (2017-2020). Dijo que lamenta no haber tenido una continuidad importante en el club azulgrana. “No lo tomo como una revancha, en Cerro no tuve la oportunidad de jugar todo lo que quise, pero no lo tomo como una revancha. Es un lindo desafío”, sentenció.

Volviendo al tema protocolo, Cáceres entró en contacto con elementos de la prensa (celulares) y no podrá entrenar hasta repetir el test de COVID-19 y conocer los resultados.

Nacional aún puede fichar un jugador más de los que quedaron libres.

La Divisional de Honor resolvió aprobar el proyecto de la suspensión temporal del artículo 25, que permite a los jugadores locales -que finalizaron sus contratos con sus respectivos clubes- puedan defender a otro club en el Apertura en disputa, tras darse la plena unanimidad entre los equipos.

Uno de los requerimientos es que deben ser hasta un máximo de dos jugadores contratados por institución, con la observación que la finalización del contrato anterior sea a causa de la pandemia del COVID-1. Los clubes que no están al día con los pagos a sus jugadores no podrán contratar y los acuerdos se deberán firmar hasta el 31 de diciembre del 2020, en lo mínimo.

Algunos de los jugadores libres en el mercado son Ernesto ‘Pinty’ Alvarez, Jorge Paredes, Miguel Samudio, Marcos Duré, Juan José Aguilar, Wildo Alonso, Juan Argüello, entre otros.

Este mercado de pases provisorio arrancó desde el momento de su aprobación. Los pases pueden ser inscriptos desde el 1 de julio próximo y hasta el día 10 del mismo mes. La siguiente apertura del libro de pases será en octubre.