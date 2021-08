La fiscala Stela Mary Cano fue la designada para entender en este caso, e imputó a Mario Ferreiro por los hechos de coacción, coacción grave, tráfico de influencias y lesión de confianza. La presentación también afectó al ex secretario de Gabinete de la comuna, Carlos Mancuello Ríos, el ex asistente de Ferreiro, Víctor Ocampos Fernández, ambos por los delitos de lesión de confianza y tráfico de influencias. El ex director de Recursos Humanos Aureliano Servín Maldonado y la ex diputada Rocío Casco Arce, fueron imputados por coacción, coacción grave y tráfico de influencias. Finalmente los sobrinos del ex intendente, Fernando Ferreiro Ayala y Roberto Ferreiro Paz, fueron imputados por tráfico de influencias.

El caso salió a luz tras la denuncia realizada por el ex aliado político de Ferreiro, Camilo Soares, quien señaló que en la comuna de la capital funcionaba una “caja paralela” de recaudación, cuyo dinero no ingresaba a las arcas de la Municipalidad. También se apuntó que los sobrinos del intendente eran los encargados de un grupo creado en la red Telegram llamado “asado de fin de semana” que era por donde se comunicaban para coordinar los cobros y aprietes.

Una filtración de ese grupo fue la que desató el escándalo que obligó a Ferreiro a renunciar apresuradamente a su cargo, para evitar ser salpicado por los hechos de corrupción, sin embargo eso no le valió de mucho, ya que igual fue imputado.

Desde la fiscalía se incautó el teléfono celular de Francisco Florentín un funcionario municipal, en el cual se encontraron varias capturas de pantalla de las conversaciones entre Carlos Mancuello jefe de Gabinete con los sobrinos de Mario Ferreiro en las cuales se pedían supuestamente grandes cantidades de dinero que nunca ingresaron a las arcas municipales.

A poco de conocerse el escándalo el grupo “asado de fin de semana” fue eliminado y los abogados alentaban la hipótesis que ese grupo nunca existió y que no hay pruebas en contra de los acusados.

Sin embargo las conversaciones quedaron guardadas en capturas de pantalla y en una de ellas se lee que Mancuello informa que: “ya está el cheque” y que solamente tenía que “avisar y bajan a Tesorería” porque allí ya estaban esperando instrucciones para enviar a un cobrador. El mismo corresponde a la empresa Ocho A SA Constructora por un valor superior a los G. 1.600 millones y tiene fecha del 7 de junio de 2017.

A poco de cumplirse dos años del inicio de las investigaciones la fiscala Cano, ya presentó acusación contra todos implicados, sin embargo las chicanas que se van planteando dilatan la realización de la audiencia preliminar que es donde se debe decidir si el caso es o no elevado a juicio oral y público.

Varios abogados de los procesados ya habían planteado pedidos de una salida procesal admitiendo el hecho, para evitar una condena, sin embargo desde el Ministerio Público no se dio curso favorable a esta solicitud.

Como no corrió el pedido de “arreglo” judicial, entonces se vinieron las dilaciones a la marcha del proceso. Abogados que no se presentan, otros que asumen y luego renuncias a las defensas, procesados que dicen están enfermos o aislados por covid, son solo algunas de las prácticas de mala fe que tiene los procesados para evitar la preliminar que ya se suspendió cinco veces desde mayo pasado cuando fue la primera convocatoria.

El proceder de Mario Ferreiro es un claro ejemplo de mala fe y no sometimiento a la justicia, el ex intendente ya recusó a la fiscala Cano, para evitar en su momento que lo impute, sin embargo la agente fue confirmada en el caso y luego lo imputo.



El 26 de julio pasado cuando se tenía que hacer la audiencia preliminar Ferreiro se presentó con el abogado Renato Marín Ramírez, quien ese día asumió su defensa y pidió copias del expediente, por lo que la jueza Alicia Pedrozo pospuso la diligencia para el 3 de agosto.

Ese 3 de agosto el abogado Marín, se presentó únicamente para renunciar a la defensa de Ferreiro, que una semana antes había asumido, con eso por quinta vez ya se suspendía la audiencia y la magistrada se vio obligada fijar para el próximo 26 de agosto la nueva fecha para la diligencia, en la que no se sabe con qué chicana se presentará Ferreiro u otro procesado.

Este tipo de práctica meramente dilatorias tiene previstas sanciones para los abogados y procesados chicaneros, que los jueces solo las aplican según la cara del cliente, no siempre se animan a sancionar a los políticos. El artículo 112 del Código Procesal Penal y la acordada de la Corte Nº 971 del 2015 prevén sanciones para los litigantes de mala fe, pero en pocas ocasiones se echa mano de ellas para frenar el accionar desleal de los abogados y sus clientes.