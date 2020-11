Oriunda de la ciudad de Ñemby, Verónica Giménez cuenta a Hoy Digital que es todo un éxito su emprendimiento denominado Leña&Fuego, el cual ofrece hamburguesas artesanales con un sabor especial de 100% asado Premium y además riquísimas pizzas al tatakuá.

La incursión al rubro gastronómico se dio en una etapa en la cual se encontraba desempleada, según señala. “Afectados por el impacto económico de la emergencia sanitaria que crecía a pasos agigantados, con mi novio Fabián decidimos poner en marcha un emprendimiento. Al principio no sabíamos exactamente en qué y empezamos a buscar ese “algo” que nos ayude en la crisis, luego de unos días a Fabián se le ocurrió hacer hamburguesas”, indica.

UN TATAKUÁ Y UNA PARRILLA

Giménez resalta que cuando nació la idea decidieron trabajar con lo que tenían a mano: un tatakuá y una parrilla, por lo que desde el principio supieron que iban a apostar a lo tradicional. Comenzaron primero con la hamburguesa de carne de asado Premium a la parrilla. “A Fabián le encanta cocinar todo lo que sea a la parrilla, entonces teníamos claro que nuestro emprendimiento debía estar relacionado a carne asada, apostamos a eso, lanzamos un producto, no nuevo pero sí hecho con amor y dedicación”, sostiene.

Si bien iniciaron con las hamburguesas, siempre estuvo presente la idea de ir sumando opciones sin salir de la línea a la que apostaron. Se sumó así la opción de las pizzas horneadas al tatakuá, al igual que su pan artesanal para las hamburguesas. “Ese sabor único que le da la parrilla a la carne, y el aroma tan inigualable que le da la leña del tatakuá a las pizzas, marcan la diferencia. La “salsa de la casa”, creación de Fabián, se prepara en un brasero, como así también la cebolla salteada y caramelizada”, señala sobre el valor agregado que proponen frente a la competencia.

“Deseamos ofrecer siempre lo mejor, razón que nos motiva a encargarnos nosotros mismos de molinar la carne y formar los medallones. Los clientes pueden tener la garantía que no mezclamos la carne para reducir costos. La buena música, la risa y el compartir en familia son nuestros elementos claves para trabajar cada fin de semana y disfrutar de lo que hacemos”, dice.

EMPEZARON UN SÁBADO Y LUEGO SUMARON MÁS DÍAS

Verónica comenta que desde el inicio contaron con todo el apoyo y amor de sus familias. El primer sábado de Leña&Fuego, los clientes fueron sus familiares y amigos, cuyas apreciaciones los motivaron a expandir más el servicio. Al siguiente, ya duplicaron la cantidad de productos elaborados. Para el tercer fin de semana decidieron también abrir el domingo, y luego añadieron los viernes, en vista a la buena demanda.

“Nuestra mayor satisfacción es que la mayoría de nuestros clientes nos vuelven a elegir cada fin de semana, nos envían mensajes que les gustó, incluso nos recomiendan y suben a sus redes sociales. Estamos completamente agradecidos con cada uno de ellos, ni se imaginan la fortaleza y el ánimo que nos aportan para continuar. El buen sabor de Leña&Fuego fue dándose publicidad solo pero teníamos en cuenta que a través de las redes sociales llegaríamos a más gente, y fue así totalmente. Los clientes mismos nos preguntaban cómo estábamos en las redes para seguirnos, desde allí dedicamos parte de nuestro tiempo a actualizar nuestras cuentas, subiendo fotos y videos de los productos”.

DE VUELTA A LOS MEDIOS PERO CON EL NEGOCIO EN AUGE

Leña&Fuego comenzó como un salvavidas a la situación económica, hoy es una fuente más de ingreso, ya que Verónica volvió a los medios de comunicación, mientras que su novio Fabián se desempeña como mecánico automotriz.

“Los viernes al salir de nuestros trabajos, nos ponemos el delantal y manos a la obra. A partir de las 17:00 ya vamos alistando la parrilla y el tatakuá. Desde las 18:00 recepcionamos pedidos y nuestro horario de atención se extiende hasta las 23:00, igualmente los sábados y domingos. Ya que tenemos dos opciones actualmente, Fabián se encarga mayormente de las hamburguesas y yo de las pizzas, desde la masa, la salsa y preparación final. Durante la semana ya vamos planeando y preparando lo que sería la logística para el fin de semana”, comenta.

Giménez resalta el apoyo que recibe de las hermanas y padres de su novio Fabián, quienes los ayudan con la producción de alimentos. “Mi mamá también se sumó al incorporar las pizzas a Leña&Fuego”, subraya. Además trabaja con ellos, su amigo Guillermo Villalba, quien se vio afectado económicamente por la pandemia; él se encarga del servicio de delivery, cuya cobertura alcanza todo Ñemby y alrededores.

“Como somos nuevos en el mundo gastronómico carecemos de experiencia en el ambiente, pero vamos aprendiendo y mejorando para ofrecer la mejor atención a todos nuestros clientes. Nos encantaría seguir creciendo, contar con un local, ofrecer más variedades y brindar una experiencia tradicional pero única al paladar. Soñamos con tener un espacio donde la gente pueda quedarse a pasar el rato, disfrutando de algo rico y de buena calidad”, dijo sobre las proyecciones a futuro.

NO SE TRATA DE VENDER, SINO DE COMPARTIR

Por último, como mensaje a aquellas personas que buscan una vía de ingreso, dice que “no hace falta buscar demasiado en qué emprender, porque aunque no nos demos cuenta, la idea está frente tuyo con lo que te gusta hacer. Eso que te nace, es la clave para emprender, tal vez no sea algo nuevo pero va a ser diferente, porque no solamente se trata de vender sino de compartir lo que sabés hacer”.

Leña&Fuego está ubicado en Ñemby - Barrio Rincón sobre Avda. La Victoria c/ 9 de Julio. Lo podés encontrar en Facebook e Instagram, o contactar al 0961 896866.