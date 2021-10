En la mitología griega, Narciso era un joven con una belleza única y llamativa. Hombres y mujeres quedaban enamorados de él. Éste, sin embargo, se mostraba indiferente, lo que los volvía aún más locos, hasta el punto de dejarse morir de hambre como en el caso de la ninfa Eco, de quien rechazó su amor.

Con el fin de castigar a Narciso por su engreimiento y soberbia, Némesis, la diosa de la venganza, hizo que se enamorara de su propia imagen reflejada en una fuente.

Cuando Narciso vio su imagen reflejada, se quedó enamorado de ella, deseaba tanto su imagen que se arrojó al agua para estar con ella y se ahogó. Era tanto su “amor propio” que no dudo en arrojarse en las más profundas aguas.

Así fue como “Narciso” dio origen a la palabra ‘Narcisismo’, que es un amor desmedido hacia uno mismo con un ego exageradamente elevado y en psicología se lo conoce como un trastorno de personalidad.

¿QUÉ ES NARCISISMO?

La psicóloga Paola Zapata detalló que el trastorno de personalidad narcisista (uno de varios tipos de trastornos de la personalidad) es un trastorno mental en el cual las personas tienen un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Sin embargo, detrás de esta máscara de seguridad extrema, hay una autoestima frágil que es vulnerable a la crítica más leve.

“Un trastorno de personalidad narcisista causa problemas en muchas áreas de la vida, como en las relaciones, el trabajo, la escuela o los asuntos económicos. En general, es posible que las personas con trastorno de la personalidad narcisista se sientan infelices y decepcionadas cuando no reciben los favores especiales ni la admiración que creen merecer. Es posible que no se sientan satisfechos con sus relaciones y que otras personas no disfruten de su compañía”, expresó en contacto con nuestro medio.

Una persona narcisista carece de empatía, lo que genera que sus vínculos sean superficiales y frágiles porque solo lo sostienen mientras sientan que esas conexiones sumen a su ego, ya que se creen superiores, pero también sienten la necesidad constante de ser admirados, y si no es así, comienzan a desestabilizarse.

“Pero no siempre son personas dignos admiración, al contrario muchas veces su prepotencia y su arrogancia solo genera que se alejen de su entorno. Están en busca de personas sumisas con facilidad de manipulación, ya que eso genera en ellos control y poder”, acotó la especialista.

EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS

Una persona narcisista, en su vida cotidiana y personal lo que prevalece es la envidia no acepta el éxito ajeno, y si tienen que traicionar para lograr sus objetivos lo harán, para ellos la frase EL FIN JUSTIFICA LOS MEDIOS” es un lema que va con ese perfil narcisista, ya que la falta de empatía no tendrá compasión de nada ni nadie para lograr sus objetivos.

SON LOS PEORES COMPAÑEROS DE TRABAJO

La psicóloga señaló que personas con ese trastorno son los peores compañeros de trabajos que se pueda tener, porque su falta de receptividad los hace incapaces de ayudar a los demás y si tienen que escalar o llegar a su meta no le importara traicionar a sus propios compañeros suelen aprovecharse de los demás y también procuran ganarse la confianza de sus superiores poniendo si hace falta en contra a sus propios colegas

En efecto, indicó que ellos viven en un mundo irreal, donde son los principales protagonistas de una historia mal contada, ya que crean un personaje para tapar su gran vulnerabilidad y su dependencia a los elogios para sentirse importantes, presenta una falsa fortaleza y seguridad para que no puedan descubrir su reales defectos.

¿Qué clase de rasgos identifican a una persona narcisista?

* Grandiosidad y sentimiento de mucha importancia sobre sí mismo

* Fantasías recurrentes de éxito, poder, superioridad y atractivo

* Deseo por ser admirados

* Un gran sentimiento de merecer todo

* Falta de empatía por los demás

* Creer que los demás le envidian, pero al mismo tiempo sentir envidia por otros

* Actitudes y comportamientos arrogantes

El narcisista no tolera la demora, la diferencia, la frustración, ni la existencia de alguien que no sea él mismo. Sufre como un niño al que le quitan protagonismo. El trasfondo de estos estados narcisistas es de agresividad, intolerancia y violencia.

Como dijo el novelista francés, representante de la llamada novela realista del siglo XIX, Honoré de Balzac, “Hay que dejar la vanidad y el narcisismo a los que no tienen otra cosa que exhibir”.