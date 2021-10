La convocatoria ya se encuentra habilitada y permanecerá vigente hasta el próximo 19 de noviembre, hasta las 23:59.

Los interesados e interesadas en participar deben tener al menos 18 años cumplidos un mes antes del inicio del concurso, proveer datos personales verificables al presentar su obra (nombre, pseudónimo, número de documento legal que lo identifique, correo electrónico, número telefónico o algún medio de contacto) y proveer una obra que será evaluada para aprobar su registro, la cual debe ser inédita y de propia autoría.

Las obras podrán participar en dos categorías: guaraní paraguayo y español. La temática es libre bajo el criterio del participante, pero la organización busca que no se desligue de los derechos humanos.

Este año, el jurado de la premiación estará conformado por los escritores Gregorio Gómez Centurión, Javier Viveros y Mónica Laneri. Los premios consistirán en placas al primer, segundo y tercer puesto en ambas categorías, así como menciones honoríficas.

Cada obra no deberá superar los dos mil caracteres o aproximadamente 400 palabras y/o no más de una página‌‌. Puede ser redactada en formato de prosa o verso y no haber sido publicada previamente, haber participado o estar participando en otros concursos.

Los trabajos deben ser entregados a través de los siguientes medios: texto de mensaje de correo electrónico a poesia.carmen.soler@gmail.com, el apartado de contacto de la web o a través de otros medios de contacto que se definan durante el periodo concurso, acompañados de la debida identificación de cada participante y el título de la obra.

Si el participante no cuenta con las herramientas para el envío por correo, debe comunicarse con el comité organizador al (0971)201 067 para entregar su trabajo por escrito, siempre bajo los términos de las bases y condiciones del concurso.

CARMEN SOLER

La poeta Carmen Soler nació en 1924 y falleció en el exilio en 1985. Su obra posee una particularidad especial dentro del corpus de la literatura paraguaya moderna: es la expresión lírica de su propia acción revolucionaria en tiempos de terrorismo de Estado. El destierro, el reiterado regreso a su patria, la prisión, la tortura, la organización insurgente y una fe inexorable en la humanidad, marcaron su poesía.

En la Asunción clandestina de la década de los ’50 hasta finales de los ’60, se desarrolló de forma intermitente y transversal parte importante de su producción poética y de su militancia política, cualidades que se desplegaron inseparables con una poderosa originalidad para trasmitir la verdad del tiempo que le tocó vivir, especialmente en lo que respecta a la poesía escrita por mujeres en nuestro país.

Tal como refería el maestro Roa Bastos, “ubicada en la línea social y popular inaugurada por Julio Correa, Carmen Soler representa por primera vez en la poesía paraguaya la irrupción de la mujer como poeta de combate”.