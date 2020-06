Todo empezó con un tweet de Gismondi, quien compartió: “Dictadura = Analfabetismo”. El mismo fue respondido por Gauto, quien retrucó su planteamiento.

“No querida, y con esto no justifico la dictadura, pero esa palabra no es sinónimo de analfabetismo, ahí le tenes al pueblo cubano, venezolano, chileno, aparte de cultura tienen amor a su patria y creo que ese es el problema de algunos aquí”.

Florencia le respondió con ironía, refiriéndose al supuesto vínculo de su colega con el gobierno y muy especialmente, con el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Sorry Milva, me olvidé por un instante que tu Marito es el hijo del secretario de Stroessner. La dictadura solo da buenos cheques. ¡Mi error!”.

Milva no se quedó callada: “El General Stroessner como el Dr. Francia es parte de nuestra historia y las historias no se borran con odio. No hay cheque que pague el amor a la patria y a la historia SIN JUSTIFICAR DICTADURA. Sorry, not sorry, el error fue mío, pensé que me darías una respuesta más inteligente.

La avalancha de críticas se fueron contra ambas presentadoras, pero las más llamativas fueron contra la exjueza del reality show Baila Conmigo Paraguay, a tal punto de lograron hacerla tendencia.

Los internautas volvieron a referirse al supuesto financiamiento que recibe Milva por hacer oda al gobierno actual desde sus redes, pero ella una vez más negó las especulaciones.

“Una manera fácil de darse cuenta que no soy de ningún grupo es porque no existe “el rebaño que me defienda” no necesito. Sé muy bien lo que quiero para mi país. Les guste o no, hay que reconocer que la defensa sobre el avance del socialismo nadie entiende un pito. Soy antiglobalista”.