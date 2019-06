“Detrás de todo artista hay una búsqueda interna muy grande, hay muchos quiebres personales para descubrir quien sos y cuales son los límites”, reflexiona la artista que en conversación con HOY, comparte un poco de su vida personal y profesional, la cual incluye política, docencia y maternidad.

Una sonrisa espontánea de “oreja a oreja” denota su alegría, no solo por haber consumado un importante logro, sino por estar segura que hace lo que le apasiona: actuar.

Oriunda de la ciudad de Encarnación, Andy Romero llevaba una vida estructurada, con carrera en derecho que la llevó a la docencia y luego a la política hasta que un día dejó todo para emprender su sueño. “Hay mucho de Andy antes la actuación”, expresa.

“Soy abogada, me recibí en el año 2003 y ejercí la profesión durante 11 años. Trabajé política y hacerlo de manera seria es algo que te acerca mucho al ser humano, me ayudó en crecer en experiencia”.

En el 2011 inició sus estudios con Carlos Piñánez y en el 2015 desembarcó en Asunción para ingresar al Taller Integral de Actuación (TIA), institución de la que egresó en el 2017.

Desde entonces formó parte de varios cortometrajes y obras teatrales pasando desde la comedia hasta el drama. Chejov, Todos los hombres son iguales, La Guerra de los Sexos, Ojalá que te mueras y La Casa de Bernarda Alba, son algunas de las puestas que incluyen su trayectoria.

“Disfruto mucho las obras clásicas, lastimosamente no siempre hay oportunidad de hacerlo pero cuando se da es algo que disfruto mucho”, asevera.

O MECANISMO

Pero es su participación en la serie original de Netflix “O Mecanismo”, inspirada en la investigación impulsada por la Policía Federal Brasileña contra el lavado de dinero, denominada Lava Jato, lo que sin duda alguna la generó repercusión masiva, incluso en el plano internacional.

Según cuenta la actriz, la producción requería de una paraguaya para un papel y fue su colega, el compatriota Javier Enciso quien también es parte de la serie, envió sus fotografías al director y productor José Padilla, y al poco la seleccionó para el personaje.

La intérprete cuenta que dudó solo al principio porque enseguida su instinto la guió. “¿Cómo no voy a estar dispuesta? Es José Padilla, conozco su trabajo y me gusta mucho, le admiro, ¡y es Netflix! Y por otra parte soy actriz y dije voy a poder hacer este papel”.

Afirma que dicha experiencia la ayudó confirmar que vale la pena salir de la zona de confort.

“Estoy muy agradecida porque al trabajar ese personaje crecí en muchas facetas como persona, y se abre una puerta muy grande al exterior. Hoy me tocó a mí, pero esta puerta sigue abierta y le puede tocar a cualquiera”.

Así también le permitió concretar otro sueño, viajar y conocer culturas. “Eso es lo que más disfruto porque se me hace que nos une mucho como seres humanos y nos muestra que no somos tan diferentes”.

La serie ya está disponible en Netflix para todos los usuarios y al igual que la primera temporada goza de gran éxito. Andy se muestra feliz pero ya piensa en el siguiente paso. “Espero seguir trabajando”.

PERSEVERANCIA, DISCIPLINA Y FE

Romero es madre de Alexander, a quien dio vida con solo 15 años, fruto de una relación que luego pasó a un matrimonio que duró 10 años. Actualmente su primogénito se encuentra viviendo en otro país.

“Crecí con él, acompañó mi crecimiento y yo el suyo. Hoy tenemos una relación de mamá e hijo y de amistad, somos muy unidos, conversamos todos los días… Fue un gran acierto para mí traerle al mundo, una gran bendición, es mi único hijo y me hace muy feliz”.

Andy Romero insta a sus colegas a perseguir sus sueños, teniendo en cuenta tres pilares fundamentales: la perseverancia, la disciplina y la fe.

“El talento si no va acompañado de disciplina no va a ningún lado, la disciplina siempre triunfa. También es importante la fe porque hay que tener fe para estar en un lugar que parece que es todo incierto, donde no sabes si va a ser la última vez que vas a estar como en un escenario o si te van a llamar otra vez”, finaliza.