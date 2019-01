El matrimonio Bieber decidió ampliar la familia adoptando a Oscar, un cachorro de terrier maltés. En redes sociales, tanto Justin como Hailey se encargaron de presentar al pequeño integrante en distintas publicaciones.

A través de las historias de Instagram además comparten la intimidad con videos y fotos. Pero fue el último video compartido por la modelo y esposa del cantante que causó conmoción entre los internautas.

En él se ve a Baldwin sosteniendo al cachorro en brazos y lo comienza a agitar: “No se preocupen, él lo adora“, se lee.

Algunos seguidores se apresuraron a señalar que, tal vez, al perro no le estaba gustando y que menearlo de esa forma era una estupidez.

Hailey Baldwin is accused of ‘abusing’ dog as she films herself shaking pooch claiming he ‘likes it’ https://t.co/pQkI6u5Ktt pic.twitter.com/TIlP1N5pGg

— Times of News (@TimesofNewsHUB) 21 de enero de 2019