El prestigioso artista llegó el jueves por la noche a Asunción y este viernes nos recibió a solas en el living del hotel donde se hospeda, a la espera de su única presentación del domingo 7 de octubre, en el Banco Central del Paraguay.

Conocido en sus inicios como Axel Fernando, el cantautor optó por simplificar su nombre artístico y por una cuestión de comodidad y de crecimiento, a partir del cuarto sencillo decidió que lo llamen sencillamente, Axel.

Tras unos seis años desde su última visita a Paraguay, Axel trae en su gira “Volver a ser uno”, una propuesta mucho más íntima y cercana con el público, pues no viene con toda su banda, sino que llega solo, acompañado únicamente de instrumentos como el piano de cola, la guitarra y el ukelele.

“Redoblamos la apuesta para generar más conexión con la gente aun, como si fuera el living de la casa, compartiendo anécdotas, poesías, etc.”, comentó Axel.

LO QUE HACE FELIZ A AXEL

Además de su vida profesional y de lo que significa esta nueva gira que tiene su primera parada internacional en Paraguay, Axel también abordó el aspecto personal.

“Lo que me hace feliz es la conexión con mi familia, con mis amigos, con el público, poder vivir de lo que amo, poder sostener esta carrera por tantos años y ser un privilegiado, siempre me genera gratitud y agradecimiento con la gente porque supuesto que yo hago música desde la cuna, pero la gente fue la que me puso en ese lugar, la que me dio oportunidad de recorro país y conectarme con ellos”, expresó el cantante.

También le preguntamos acerca de sus emotivas canciones, específicamente en el tema “Me puedes de punta a punta”, donde describe a su musa como alguien quien “supera lo que soñó”.

“La mujer que me despierta, que me llama la atención, siempre es aquella que se muestra tal cual es, genuina, que no anda con caretas ni con dobles personajes, lo que me puede de punta a punta es la sonrisa, el abrazo, la entrega, la verdad, la honestidad, la integridad y también la diversión”, confesó el artista.

A pesar de los años, Axel continúa sintiendo los mismos nervios y ansias antes de una presentación y sostuvo que esa sensación nunca se supera, pues cada concierto es una ocasión totalmente diferente, con un público nuevo y el desafío de poder conquistarlo siempre.

“A toda la gente que nos está viendo no solamente en Asunción, sino en todo Paraguay, vénganse el domingo, porque es un concierto que les va a tocar profundamente el alma, van a poder compartir con quien quiera que vengan, momentos muy emocionantes, con pareja, con hijos, con amigos, va a ser un concierto muy emocionante”, dijo Axel para cerrar la amena entrevista que se transmitió en vivo a través de la fanpage del diario HOY.