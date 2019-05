“Yo te esperaba” se denomina la canción que Alejandra Guzmán dedicó a su hija, las emotivas palabras quedaron en la nada para Frida, por los enfrentamientos que lleva con su mamá desde hace años.

A través de su cuenta de Instagram, la joven compartió a sus seguidores una imagen en el Día de la Madre bajo el nombre “Felicidades Ale” con un mensaje en el que señaló como ‘dañina’ la relación que tiene desde su infancia con Guzmán.

Tras las especulaciones que el motivo de alejamiento entre madre e hija sea a causa de un affaire entre Guzmán y la ex pareja de Frida, esta confesó que no le sorprende que su progenitora tenga un romance con uno de sus ex novios.

“Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible”, expresó la joven en una conversación con la revista mexicana.

La sospecha del romance entre Alejandra y el ex de novio se desató luego de que la intérprete de “Mi peor error” envió su camioneta para buscarlo del aeropuerto de México. Además, se mostraron juntos en las calles de la ciudad capitalina.

Por otro lado, Christian Estrada, el hombre en cuestión declaró a través de su cuenta de Instagram, “No tengo, ni tuve, ni tendré ninguna relación personal con la señora Alejandra Guzmán; a ella, al igual que a ustedes, les expreso todo mi respeto”.

Sin embargo, Frida Sofía reveló que las verdaderas intenciones de Estrada es ser famoso. “Lo que él tiene con mi mamá no es lo que me tiene separada de ella, esto simplemente me va a alejar más de mi madre”, insistió.

No es la primera vez que madre e hija comparten el amor de un hombre en la familia de Alejandra Guzmán, años atrás su hermana Sylvia Pasquel, en una ‘aventura’ con la ex pareja de su mamá Silvia Pinal, tuvo una hija a la que llamó Viridiana.

Madre e hija cortaron comunicación por casi diez años, y se reconciliaron después de la muerte de la pequeña. La niña de dos años falleció ahogada en la alberca de la casa de Pasquel.