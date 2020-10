Invitada en el programa televisivo ‘La Mañana de Unicanal’, conducido por su marido y Dallys Ferreira, Sandra expuso cómo es su vida con la enfermedad que en este mes de octubre

Resaltó la importancia del acompañamiento de los seres queridos para sobrellevar la enfermedad. "Esto es una lucha tuya pero en la que muchas personas de manera directa o indirecta ayudan a que la lleves bien, más o menos, o mal”.

La mujer contó que tuvo segundos de pánico cuando sintió que el tumor reventó en su pecho.

“Tuve 20 segundos calculados donde mi vida pasó delante mío como un flash, me acordé de todo, asustada y lloré. Algo en mi espíritu me dijo, no pienses en lo que tienes, piensa en cómo vas a vivir con lo que tienes".

Aseveró que la parte más difícil no fue saber que padece cáncer, sino cuando la enfermedad empezó a hacerse notar en su cuerpo. “Tu aspecto cambia y cambia la forma en la que la gente empieza a tratarte, entonces ahí hay una doble victimización”.

Contó que día a día se miraba al espejo y se halaba a ella misma, a modo de no permitir que su autoestima bajara y la consumiera. “Me repetía tu eres bella, eres amada, Dios te ama, eres la misma persona".

Recordó que la parte más dura para ella fue al día siguiente de su primera quimioterapia. “Me levanto al día siguiente, voy a bañarme, me lavo con shampoo la cabeza, no se me cayó un pelito, se me cayeron mechones. Esa vez lloré amargamente en la ducha”.

Tras esa experiencia, habló con su hermano quien también es oncólogo y con Pedro, y decidió raparse. Entendió que fue un gran paso para encarar la situación.

“No estás muerta, estás luchando por tu vida. Lo más importante es aceptar que va a haber cambios en ti, aceptar que son reversibles en el tiempo, pero sobre todo, aceptar que estás viviendo”.

Dijo que nunca se cuestionó su realidad ni tampoco buscó respuestas, simplemente la asumió. Sostuvo que hay momentos de debilidades físicas y consecuencias colaterales, propias del cáncer, en los principales que le tocó atravesar, fue contenida por su esposo.

Pedro Guggiari, por su parte, remarcó que ante la presencia de la enfermedad hay dos caminos. “Pobrecita anga o tratar de llevar con la mayor normalidad este proceso”.

Mencionó que desde su rol de compañero de vida, deber ser un respaldo en todo sentido.

“Sandra es una persona fuerte… yo lo que tengo que hacer es sostener, esa es mi función y me imagino que es la función de miles de parejas que están siguiendo el mismo tratamiento, pero lo tenés que hacer con alegría porque se está peleando, no es una persona muerta”.