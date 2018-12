“Pasé tantas situaciones en mi vida que siempre me mantuve callada y sumisa, desde mi infancia, eso hizo que sea una persona sin tanta tolerancia hoy en día, le dijo Marly a Pelusa adelantando sobre su temperamento que desembocan en un sinfín de artículos periodísticos.

Añadió que ese perfil de sumisa lo constató en su infancia al conocer el acoso por parte de alumnas de cursos superiores en el colegio: “Sufrí muchas situaciones en que mi mamá no me defendía. Fui víctima de bullying, no físicamente, pero por ejemplo en la cantina me tiraban gaseosa sobre el uniforme”, resaltó Figueredo.

Esa misma personalidad fue un arma de doble filo cuando se casó por primera vez con Eduardo Dávalos, que luego desembocó a una disputa mediática con denuncias y peleas ante la prensa.

“Con el padre de mi hijos es una situación delicada; él me había demandado para sacarme a mis hijos y el motivo era porque yo era modelo y no era un buen ejemplo”, dijo.

Justamente por su profesión y todo lo que conllevaba ser una mujer de producciones y desfiles, Marly admitió que aun así la señalaban con el dedo, incluso sus propias colegas del rubro. “Entre las mismas mujeres, mis amigas modelos, suelen decir eso y yo me encuentro en la posición de que siempre me criticaron”.

Sin embargo, todo cambió cuando a su vida llegó Rodolfo Friedmann, con quien se casó por segunda vez.

“Nunca me puse a analizar en que me potenció a mí y yo a él. Él me abrió las puertas a un mundo al que quizás nunca iba a acceder, también con oportunidades”, expresó.

En ese sentido, aseveró que ambos se complementan como “el agua y el aceite” al punto de que ella contribuyó en su perfil político: “Yo conozco mi mundo y como se maneja el ambiente y me siento una persona popular, y creo que eso le faltaba porque no todos los que tienen inteligencia tienen el carisma”.

Pero por otro lado, los rumores referente a la sexualidad de Rodolfo es un tema aparte pero que lo mantienen siempre presente: “Me tienen sin cuidado porque yo creo, que sea verdad o no -que estoy segura que no es cierto-, si fuera cierto fue su vida y su pasado”.

“Ni a las personas le importa lo que él haya sido, es un mecanismo para agredirlo”, aseguró sobre los ataques mediáticos hacia el senador.

Una de las actitudes que tomó a consecuencia de eso fue alejarse de aquellas personas que fomentaban lo negativo: “Últimamente ando leyendo bastante sobre eso y viendo videos y llego a la conclusión de que las personas quienes más critican son las personas mas vacías porque les falta autoestima”. En ese sentido agregó que recurrió a terapia durante mucho tiempo.

“Dije que quería volver a mis tiempos de modelo en donde el problema era una celulitis o una pelea con alguien, y esas cosas que parecían importantes”, confesó.

Por otro lado, Figueredo manifestó que esa energía prefiere invertir en acciones sociales y que en algún futuro le gustaría tener alguna fundación para seguir ayudando.

“Estaba en un ambiente muy egoísta (el del modelaje) y en este es como olvidarse de uno mismo y hacerle feliz al otro. Te llena al corazón”, dijo y agregó que se encuentra colaborando con la Primera Dama con las nuevas actividades en este rol que dejó de estar en función hace dos mandatos presidenciales.

“Hay muchas personas en su entorno que nos encariñamos tanto que jamas creyeron que iban a tener un aprecio hacia mí. Para mis las amigas de Silvana (Abdo) son una institución en donde aprendo mucho, siempre las observo”.

Por último, respondiendo sobre la oportunidad de paridad: “Nosotras tenemos la sensibilidad que ellos (los hombres) no tienen, tenemos la visión que ellos no tienen. Muy pocos son los hombres que se ponen a decorar sus oficinas o cuidar la casa y que esté todo en orden”.

“Me doy cuenta que esa capacidad hasta ahora nadie la tiene”, cerró.