A través de su cuenta en Instagram, Viveros despotricó contra el programa de farándula Teleshow. En su mensaje el polémico exaspirante a diputación indicó que Carmiña Masi actúa por despecho.

“Le mando un saludo a la gente de Teleshow, a Carmiña que en su momento no le hice caso y a los muchachos ahí en el plató que no saben más como tapar su envidia a gente que lo único que hace es trabajar”.

Sostuvo que los integrantes de la emisión de Latele se pasan inventando mentiras.

“Es terrible, esta gente de Teleshow no da más, solamente se pasa mintiendo. La prensa amarilla se quedó un poroto al lado de estos muchachos… Cómprense una vida”.

Por su parte Carmiña, desde Teleshow, respondió muy tranquila pero directa, y lanzándole una advertencia. “Yo te conozco de la noche y tengo códigos por eso no digo nada, pero no me busques”.

Su compañero Sebastián Rodríguez, recordó que Viveros dijo que no borra mensajes, y Masi lo desafió.

“Mostrá lo que tengas -creo que en su vida le habré escrito- no me busques Carlitos porque me puedo olvidar que tengo códigos y qué pena…”, disparó.

Carlos Viveros fue vinculado con varias modelos tiempo atrás, aunque también en su momento salieron a flote versiones de un supuesto “pasado flexible” suyo.