La Academia de la Televisión de EE.UU. anunciará mañana a las 08.30 hora local de Los Ángeles (15.30 horas GMT) sus candidatos para la 71 edición de los Emmy, cuya gala de entrega se celebrará el próximo 22 de septiembre en el Teatro Microsoft de la metrópolis californiana.

Sin duda, esta edición estará marcada por la serie que ha escrito un capítulo propio en la historia de la pequeña pantalla, "Game of Thrones", que llega como la gran favorita a estos premios y con la intención de recibir un atracón final de reconocimientos después de echar el cierre a una trama que ha entusiasmado durante años a millones de seguidores en todo el mundo.

Con una temporada final que prácticamente dominó la cultura popular durante sus semanas de emisión, los académicos tendrán muy difícil obviar este fenómeno social que, además, es ya la ficción que cuenta con más estatuillas -un total de 42- en la historia de estos galardones.

Si bien la nominación de "Game of Thrones" como mejor serie dramática parece clara, y promete dar un nuevo triunfo a la cadena HBO, la serie podría verse las caras con la reputada "Better Call Saul" (de AMC) y las apuestas de Netflix, "Ozark", y Amazon Prime, "Homecoming".

Aunque, a decir verdad, la historia de los dragones y las batallas épicas tiene esta contienda casi asegurada puesto que pesos pesados del mundo seriéfilo como "The Handmaid's Tale", "Big Little Lies" y "Stranger Things" están fuera de combate ya que, por sus fechas de estreno tardías, quedaron fuera del plazo de inscripción para los Emmy de este año.

Donde puede que la lucha esté algo más reñida será en la categoría de mejor comedia. La sátira de la política estadounidense Veep (HBO), que dominó tres ediciones seguidas, y "The Marvelous Mrs. Maisel" (Amazon Prime), ganadora del pasado año, contarían con un billete directo para entrar en una reñida competición.

Como posibles candidatas a mejor comedia también suenan "GLOW" (Netflix), "The Good Place" (NBC) y una producción de la BBC que llegó al mercado estadounidense de la mano de Amazon Prime: “Fleabag".

Por otro lado, HBO con "Chernobyl" cuenta de nuevo con un contendiente fuerte para hacerse con el premio a la mejor serie limitada (miniserie), un formato cada vez más valorado y que atrae más al público.

El terror narrado en "Chernobyl" compartiría nominación con "A very English Scandal" (Amazon Prime), "When They See Us" (Netflix), "Escape at Dannemora" (Showtime) y "Fosse/Verdon" (FX).

Entre las nominaciones a intérpretes, las quinielas se reparten entre figuras veteranas y nombres más recientes: Por ejemplo, Julia Roberts (por "Homecoming"), Robin Wright ("House of Cards") y Emilia Clarke ("Game of Thrones") podrían pelear por el Emmy a mejor actriz dramática contra Laura Linney ("Ozark"), Christine Baranski ("The Good Fight") y Jodie Comer ("Killing Eve").

En el caso de los actores candidatos en la categoría dramática se espera que sean nominados Jason Bateman ("Ozark"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul"), Sterling K. Brown ("This Is Us2), Kit Harington ("Game of Thrones"), Billy Porter ("Pose") y Richard Madden ("Bodyguard").

Por su parte, las protagonistas de "Veep", Julia Louis-Dreyfus, y de "The Marvelous Mrs. Maisel", Rachel Brosnahan, volverían a enfrentar a ambas producciones en un apartado -actriz de comedia- en el que compartirían protagonismo con Allison Janney ("Mom"), Pamela Adlon ("Better Things"), Natasha Lyonne ("Russian Doll") y Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag").

Para mejor actor de comedia las apuestas se fijan otra vez en una combinación de veteranía y juventud con Jim Carrey ("Kidding"), Michael Douglas ("The Kominsky Method"), Bill Hader ("Barry"), Ted Danson ("The Good Place"), Anthony Anderson ("Black-ish") y Don Cheadle ("Black Monday”) como favoritos para la nominación.

Aunque tradicionalmente los Emmy recibían menos atención que galardones del cine como los Óscar, la fiebre por las series de televisión y el crecimiento de la oferta a través de plataformas de "streaming" (en línea) han ayudado a que crezca de manera muy importante el interés por la pequeña pantalla, para la que celebridades como Meryl Streep, Antonio Banderas y Julia Roberts ya no dudan en trabajar.