Se trata del primer volumen de una trilogía de la editorial Fotosíntesis con foco en la muerte, abordada reflexivamente desde un diálogo entre la narrativa fotográfica y el relato histórico.

El título exhibe retratos fúnebres dispuestos en nichos y tumbas del Cementerio de La Recoleta, el Cementerio de Paraguarí y el Cementerio Español, registrados por el fotógrafo Fernando Allen, con énfasis en las sonrisas de los fallecidos.

El libro se completa con textos de carácter histórico-reflexivo de Ana Barreto Valinotti, quien sugiere que entre las tretas para desviar la gravedad de la muerte la sonrisa constituye un elemento “capaz de espantar hasta su propio fantasma” y parece como una “luminosidad que la vida ha trazado en una mueca tan característica de la alegría”.

En versión bilingüe, con el título ‘Smiles: Or the Art of Deceiving the Angel of Death’, el libro contó con la traducción de Grizzie Logan. El diseño es de Ana Ayala Fischer.

En el acto de lanzamiento se referirán al material, la historiadora Milda Rivarola y el artista y crítico de arte Fredi Casco.

Fernando Allen es fotógrafo, editor y gestor cultural en Paraguay desde 1984. Se ha desempeñado en áreas como la fotografía industrial, comercial, documental, de reportaje y audiovisual. Ha participado como fotógrafo, en más de 50 exposiciones individuales y colectivas en Paraguay, Brasil, Argentina, Bolivia, EEUU, Puerto Rico, el Caribe, España y Portugal.

Ana Barreto Valinotti es scritora, docente y gestora cultural. Es miembro fundador del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas y miembro correspondiente de la Academia Paraguaya de la Historia. Su campo de estudio y producción académica están centrados en historia de las mujeres, la historia social y la historia de la fotografía.

El evento es posible gracias a la Fundación Migliorisi/Colecciones de Arte, la editorial Fotosíntesis y el Centro de Artes Visuales/Museo del Barro.