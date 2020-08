A través de la red social Facebook, Olga Rojas, esposa del comunicador reveló imágenes del circuito cerrado en donde se ve cómo un joven con el rostro cubierto con tapabocas trepa la muralla y luego sale con las conservadoras. El hecho se produjo a la una de la madrugada.

De acuerdo a la denuncia solo llevaron conservadoras y pelotas de fútbol de su hijo: “Pero esa sensación de impotencia y de inseguridad nos da mucha rabia”, expresó Olga.

Dos días después de haber dado a conocer el robo, el delincuente ingresó a la casa de la madre de Olga, quien es su vecina. Forzó la portón y robó una garrafa.

“Una patrullera no pasa por casa hace mil años… todos los días hay robos en mi cuadra!! Es de terror vivir así… no soporto!!! Que haga algo la policía…le dimos todas las imágenes… seguro el siguiente será su vecino de al lado, y así, si no se les agarra”.

En redes sociales surgieron varios casos de robo por parte de delincuentes que actúan cubriéndose el rostro, utilizando barbijos, por lo que se insta a la ciudadanía a tomar todas las precauciones.