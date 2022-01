En las últimas horas, la mediática bailarina es blanco de comentarios por afirmar que está mal emborracharse, argumentando que así está escrito en La Bíblia.

“Es bíblico, y yo creo en la palabra de Dios, y como ya experimenté, sé. El Espíritu Santo deja de habitar en uno. Por eso empedo pasan tantas cosas feas. Le das lugar al diablo”, respondió Torres a la pregunta de por qué no es bueno emborracharse, depositada en ‘la caja de preguntas’ del segmento ‘historias’ de Instagram.

Rápidamente, su respuesta fue capturada, compartida y recibió fuertes críticas. Así también, fue nota de varios portales digitales.

A raíz de ello, salió al paso con un video publicado nuevamente en sus historias, especificando sus dichos y aclarando que “está bien” ante los ‘ataques’ de internautas.

“Estoy super bien, en verdad no me afecta lo que me dice la gente con maldad, la gente que en realidad no conoce muchas cosas del mundo espiritual”, empezó su descargo.

Indicó que a diferencia de muchas personas que usan las redes sociales para hacer el mal, ella seguirá usando sus perfiles en las mismas para hacer el bien.

“Yo voy a ser una influencer positiva, es lo que siento hacer, para eso están las redes sociales, para que uno muestre lo que es realmente y esta soy yo, así que yo voy a decir lo que quiero, cuando quiero, porque para eso puedo opinar”.

Luego se refirió a sus dichos: “Yo dije que está mal empedarse, que da cabida al diablo, que da cabida al mal, que es la verdad. Hay accidentes cuando estamos alcoholizados, cuando tomamos en exceso, le maltratamos a la gente, le podemos llegar a incluso matar porque perdemos el dominio propio”.

Aclaró que sí consume alcohol aunque no en exceso por ende no se emborracha. Apuntó contra un medio de prensa escrita por ‘disparar’ contra ella constantemente, aunque no mencionó cual.

“Lamentablemente el diario amarillista siempre me baja la caña a mí, busca luego algo negativo en mí para bajarme la caña…”.

Reiteró que defiende lo que dice la Bíblia porque lo comprobó, al compartir con personas sumidas bajo los efectos del alcohol.

“Yo viví, estuve con personas que cuando se empedan son otras y a veces pensamos que somos simpáticos, que nos vamos a divertir, pero va a llegar el día que te va a pasar la factura, así que antes que pase eso haceme caso, y si no querés hacerme caso, todo bien también”.

Lamentó que cada vez que expresa su opinión la cuestionen, sin embargo recordó que “hay un Dios que todo lo ve”.