La policía recibió en la noche de este lunes una llamada de un conductor en la que les informaba de que había un automóvil que estaba detenido y obstaculizaba una calle de Tualatin, urbe situada en el condado de Washington.

Los oficiales llegaron y encontraron al actor, de 48 años, dentro del auto, aparentemente dormido y abrazado al volante.

Tras despertarlo y pedirle que les mostrara su documentación, el actor dijo a los oficiales que era un actor famoso, en concreto que era el protagonista del clásico de Steven Spielberg que se estrenó en 1982.

Después de realizarle una prueba de sobriedad y comprobar que no podía continuar su trayecto al volante, la policía detuvo al actor, que pasó la noche en la cárcel del condado de Washington.

Thomas fue puesto en libertad este martes tras superar por completo los efectos de las sustancias ingeridas, según declaraciones del Departamento de Policía de Tualatin a Efe.

El actor, residente en Oregón, ha trabajado en diferentes películas además de "E.T., el extraterrestre" y entre sus trabajos en Hollywood destacan "Legends of the Fall" (1994), "All the Pretty Horses" (2000) y "The Last Ride" (2011).

Su última aparición fue en la primera temporada de la exitosa serie de terror "The Haunting of Hill House" de la plataforma Netflix, donde Thomas interpreta al padre de familia de la misteriosa casa, y de la que se espera una segunda temporada.

Lo que no está claro es si Thomas, que tiene en cartera dos nuevos proyectos en cine, una serie y una tercera cinta ("Dreamkatcher") pendiente de estrenar, formará parte del reparto en la segunda temporada de "The Haunting of Hill House".