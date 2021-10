El vocalista Miguel Ferreira Frontman mencionó en contacto con nuestro medio que volvió a integrarse a la banda después de unos años, ya que sintió la nostalgia de sus seguidores que siempre pedían por ellos.

“Hicimos un sondeo sobre eso, la gente siempre pedía que volvamos a tocar y eso se dio en base a ese pedido. Veíamos memes con las letras de Parner, comentarios que pedían por nosotros y finalmente se dio”, expresó.

Ferreira mencionó que volvieron a la escena musical con el tema “Repetir”, Video + Track, lanzado el pasado viernes 24 de setiembre y que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales como YouTube, Tik Tok, Instagram, Facebook como @parnerpy.

En cuanto al nombre de la canción, el vocalista indicó que “Repetir” es todo lo que alguna vez aconteció tiempo atrás, motivo del título del nuevo single. “Porque creemos que los buenos momentos deben repetirse”.

Recordó que la banda logró reconocimiento mediante sus grandes éxitos como El Secreto, La Ultima Vez, No Me Digas Que No Vuelves, entre otros, sintiendo que vuelven con mucha más fuerza. “Estamos focalizados en darle lo mejor a la gente por medio de nuestra música”, apuntó,

La banda Parner publicará cualquier novedad, nuevos shows, entre otras actividades en sus redes sociales.