Lily James ("Baby Driver") y Armie Hammer ("Call Me By Your Name") serán los encargados de dar vida a la narradora de la historia de la señora de Winter y a George Fortescue Maximilian, "Maxim" de Winter, respectivamente. A estos dos actores se suma en el reparto Krsitin Scott Thomas como la ama de llaves.

La trama de "Rebecca" -dirigida por Ben Wheatley ("Free Fire")- cuenta la historia de una joven recién casada que llega a la imponente finca familiar de su marido en una costa inglesa azotada por el viento y tendrá que luchar a la sombra de su primera esposa, Rebecca, cuyo legado vive en la casa mucho después de su muerte.

La diferencia entre la película de 1940 -protagonizada por Joan Fontaine y Laurence Oliver- y esta nueva versión, es que esta se centra más en la obra literaria, mientras que la de Hitchcock salvaba algunas partes de la obra.

Drama, romance e intriga se unen en "Rebecca", una de las muchas obras maestras de Hitchcock y su primer filme estadounidense, que arranca con una de las frases más célebres del cine: "Anoche soñé que volvía a Manderley". EFE