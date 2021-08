A un año y medio de su último lanzamiento, el compatriota da a luz a una canción pegadiza, inspirada en la nostalgia que siente una persona al estar alejada de su pareja.

“La canción surge cuando el productor Adolfo Casmartiño, y compositor Dairon Prieto se juntan a componer”, expresó al respecto Alessandro.

“Ellos me llamaron y me cantaron en el teléfono, y de una me encantó porque va mucho con el estilo que yo hago. Además, me sentí identificado con lo que estoy pasando”, acotó.

“Te extraño” se grabó en el estudio ubicado en Hamburgo, Alemania, mientras que el video se grabó en Madrid, España, donde Alessandro tuvo la oportunidad de conocer a “Sergio” de Anj Récords, quien se encargó de dirigir el audiovisual.