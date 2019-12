Asunciónico confirma los artistas que serán parte de la cuarta edición, los próximos 31 de marzo y 7 de abril en el Jockey Club. El line up está encabezado por los rockeros neoyorquinos, The Strokes, la cantante y compositora estadounidense Lana del Rey, pasando por Martin Garrix, DJ y productor neerlandés.

Como grandes figuras actuales se destacan: Cage the Elephant, LP, Wos, Two Feet y Wallows, además de The Lumineers, la banda de Denver, Colorado que ganó innumerables críticas positivas y otras distinciones.

También retornan al país, Fito Páez, luego de una presentación inolvidable en la última edición del ReciclArte, Vintage Culture, La Vela Puerca, Natiruts y Airbag, una de las bandas más solicitadas y esperadas desde su última presentación en el 2009. Completan el cartel Jota Quest y Ratones Paranoicos.

Sumado a todo esto, se presentarán artistas referentes de la escena local como: Flou, Paiko, Kita Pena, Salamandra, Purahei Soul, El Culto Casero, Mauricio y las Cigarras, Dalí, Mente Nativa, Mocasinos, Funk´chula y Super Turbo Diesel.

Luego de la edición Asunciónico 2019, vuelve para su cuarta edición, donde reunirá música, arte y gastronomía, con 3 escenarios y grandes bandas.

Asunciónico es un evento para toda la familia. Menores hasta 10 años cumplidos no abonan el ingreso.

Los puntos de venta habilitados para compra de entradas físicas son:

- Asunciónico Store del Paseo La Galería

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 9:00 a 21:00, Sábados 9:00 a 22:00 y Domingos 10:00 a 21:00.

- Personal Casa Central

Avda. España casi Máximo Lira

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 8:00 a 18:00 y Sábados de 8:00 a 12:00.

- Oficina de G5pro Asunción

Malutín 782 casi Tte. Vera

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 y Sábados de 10:00 a 14:00.

- Oficina de G5pro Fernando de la Mora

Avda. Mcal. López 2585 casi Insaurralde (acceso estacionamiento FACES)

HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Jueves de 9:00 a 17:00, Viernes y Sábados de 9:00 a 00:00.

También se pueden adquirir online desde asuncioni.co y allaccess.com.py

Los precios de los tickets PREVENTA 1 (abono para los 2 días del festival) son:

GENERALES Gs. 350.000

CAMPO VIP Gs. 760.000

THE LOUNGE Gs. 1.350.000

Clientes del CLUB PERSONAL acceden al 15% de descuento.

Una vez agotado el cupo de los tickets PREVENTA 1 se pasará automáticamente a la siguiente fase de venta y así sucesivamente a las siguientes etapas previstas.

Los precios de los tickets PREVENTA 2 (abono para los 2 días del festival) serán los siguientes:

GENERALES Gs. 400.000

CAMPO VIP Gs. 860.000

THE LOUNGE Gs. 1.500.000

Se podrán adquirir hasta cuatro entradas por persona.