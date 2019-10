Tras un año de trabajar en el proyecto, la protagonista de “Cincuenta Sombras de Grey” lanzó la primera edición de “El Oído Izquierdo”, en el que se puede escuchar los primeros testimonios desgarradores. A través de una cuenta creada con su nombre para dicha causa, la actriz manifestó que llegó el momento de escuchar cada historia.

“Hace un año, les pedí a mujeres y niñas de todo el mundo que me llamaran y me dejaran un mensaje de voz contando sus historias de violencia sexual, acoso y desigualdades de género. No quería hablar en su nombre, quería escucharlos”, inicia la publicación acompañada de la imagen oficial del proyecto.

En “La Oreja Izquierda” se puede escuchar los mensajes de voz en anonimato, resguardando la identidad de cada mujer mediante un convertidor de voces, que las hace más agudas, también se eliminaron los identificadores.





“Estas son historias reales de personas reales de todo el mundo. Escuchar estas historias puede ser muy intenso. Así que cuídate si eliges escuchar. Y espero que elijas escuchar, porque escuchar es lo más importante que puedes hacer por alguien. En este podcast, quiero crear un espacio donde el oyente esté escuchando con la misma honestidad y valentía que los oradores que tuvieron el coraje de llamar”, continua.

El nombre del proyecto de concienciación se debe a que el oído izquierdo es el oído más cercano al corazón. Por ello, dieron el sentido que al escuchar con el corazón, se puede salvar a alguna persona.

Johnson evitó tomar protagonismo en los testimonios, por lo tanto solo se escucha su voz brevemente al inicio y al final. Los episodios serán estrenados cada lunes.