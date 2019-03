“La música prácticamente ha sido mi compañera de vida”, expresa el paraguayo en contacto con HOY.

Criado en el seno de una familia de artistas, su gusto por ejecutar el arpa y subirse a los escenarios inició entre los 11 y 12 años cuando presentaba su arte en festivales e intercolegiales.

“Siempre tuve mucha inquietud de experimentar con diferentes estilos. Empecé a componer música distinta a la que se estaba acostumbrado escuchar con el arpa, fui mezclando y de esa manera empecé a descubrir mi propio estilo, que el público aceptó maravillosamente. Desde entonces nunca más paré”.

A los 17 años su interés se convirtió en una pasión que lo llevó a dejar Paraguay para perseguir el sueño de vivir del arte. “Mi padre siempre me decía que este instrumento me llevaría lejos y no se equivocó. Y le agradezco siempre que me haya inculcado el amor al arte”.

Integró la orquesta del reconocido pianista y compositor griego, Yanni, donde con la que se destacó con obras majestuosas desde lo clásico hasta lo moderno.

“Uno de los sueños que cumplí fue internacionalizar el arpa paraguaya, llevándola a más de 600 ciudades alrededor del mundo, tocando para más de cuatro millones de personas en un período de 20 años”.

Con años de experiencia con el instrumento más característico del folklore nacional, considera que el mismo no es valorado en su totalidad en Paraguay.

“Es el estandarte de nuestra música, es parte de nuestro ADN como artistas de Paraguay y es la digna representante de lo que conlleva decir “soy paraguayo”. El arpa nos representa en todo el mundo, jahayhu ve que la ñande arpa lo mita’i!”.

Estados Unidos, México, Suiza, Italia, Austria, Alemania, Egipto, China, Medio Oriente y África son algunos de los destinos que a los que marcó rumbo Espínola, llegando incluso a presentarse en Disney World. Ahora se encuentra de concretar un nuevo, el más deseado: tocar en su tierra natal.

Por primera vez Víctor Espínola dará un concierto en Paraguay como cierre del Ciclo de Verano del Teatro Municipal, el próximo miércoles 27 de marzo. En dicha oportunidad tocará junto a colegas paraguayos y extranjeros.

El arpista agradece el apoyo del público y de sus allegados, de quienes dice son fundamentales para el desarrollo de su carrera.

“Tengo la bendición de que mis padres puedan disfrutar conmigo el éxito que estoy teniendo, ellos viven en Paraguay y entienden muy bien el estilo de vida de un artista. También tengo hermanos/as que son músicos y están haciendo su camino en este mundo. Sin el apoyo de mi familia nada hubiese sido posible”.

Víctor Espínola finaliza la nota con un mensaje, el cual tiene muy presente en su trayecto como artista. “Para la música no hay fronteras, no hay límites, no hay banderas”.