Todos saben de la lucha de la artista contra el sobrepeso y el tiempo que le llevó recuperar su figura, pero muchos se preguntan qué método utilizó.

Por dicha razón, la mediática aprovechó el jueves de TBT para compartir su experiencia a través de dos fotos en sus perfiles en redes sociales. Una corresponde al 2014 y la otra a el presente año.

“Me gusta hacer estos comparativos así cuando me saltan los recuerdos, porque veo cómo fui y vine tantas veces… me caí y me levanté de igual manera, como muchos. Ahora voy tratando de mirar solo hacia adelante”, mencionó.

La artista comentó que le preguntan cuál es su “secreto” pero la misma sostiene que existe alguno.

“Secretos no hay en esto. Siempre cuento y conté. Muchísimo tiempo me ayudó el método Ravenna, fue lo que mejor logré sostener entre idas y vueltas y hace 5 meses me hice el bypass gástrico”.

Franco añadió que cuida su cuerpo con tratamientos en un spa, además de llevar una alimentación sana y mantener su salud psicológica y espiritual en armonía.