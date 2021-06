Fiel a su estilo ácido, el farandulero criticó una de las fotografías compartidas por la joven de nombre Barbie Capdevila, resaltando con humor que la misma abusó con los “retoques” en la edición de su cintura.

“¿Dónde así ellas guardan sus órganos internos? Sarambí hiciste de cuerpo y de tu foto. Verguencita ajena me dan estas chicas así”, tecleó desde el segmento ‘historia’, de su cuenta en Instagram.

La mujer entró en “colera” por la crítica del comunicador y no dudó lanzar toda su furia en conversación privada en la misma red social, lanzando fuertes comentarios homofóficos.

“Amo tu envidia. ¿Sos gay? Y vení ve dónde guardo, si te preocupa. Laburá, estudiá, preocupate en ser mejor persona, dejá de actuar como trolo”, disparó primeramente.

“Asco ser gay. Ascooooo. No podes, ¡Dios mío! La mujer es lo más hermoso que existe. Pobre puto. Trolaso, puerco, lavate el culo y la boca, que olés a pene… ¡Mirate al espejo trolo! Engordá más, parece que tenés leucemia o bichos, nde piru”, continuó la señorita en cuestión.

‘Barbie’ siguió respondiendo demostrando un gran odio hacia la comunidad LGBTIQ+ (Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis, intersexuales, queers y más).

“Gracias a Dios mi hermano no es puto, sino me daría lástima. Le enseñamos educación y respeto a la mujer. Vos eso no sabes, suerte. Y atendé no te muden sida, usá forro”.







Un amigo de Ruttia la enfrentó también a través de Instagram, y la misma prosiguió con sus improperios. “Qué te importa lo que yo haga, burro, seco. Gracias a Dios en mi familia eso no existe. Tienen buena educación. (Ustedes) Dan pena”.

La mujer no es conocida en el ambiente mediático, pero tomó notoriedad por el odio y la homofobia en su reacción hacia el mediático.