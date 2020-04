El estudio Sony aprovechó el anuncio para desvelar que esta secuela se titulará "Venom: Let There Be Carnage".

Tom Hardy volverá a interpretar a Venom en esta película que dirigirá el actor Andy Serkis, que como realizador se ha ocupado de las cintas "Breathe" (2017) y "Mowgli: Legend of the Jungle" (2018).

También regresará la actriz Michelle Williams y el actor Woody Harrelson, quien en "Venom" solo apareció en una escena oculta en los créditos pero que en esta nueva película sí tendrá un papel fundamental.

"Venom", que giraba en torno a uno de los enemigos más importantes de las historias de Spider-Man, contó con Ruben Fleischer como director.

Esta cinta obtuvo unas críticas mediocres por parte de la prensa, pero fue un gran éxito en taquilla al recaudar 856 millones de dólares en todo el mundo a partir de un presupuesto de 100 millones, según los datos del portal especializado Box Office Mojo.

El aplazamiento de "Venom: Let There Be Carnage" es solo un episodio más de un interminable efecto dominó en Hollywood que, debido al cierre de las salas y el parón de todas las producciones por el coronavirus, ha llevado a numerosos retrasos en los lanzamientos de cine.

La lista de grandes proyectos que se han visto afectados por estos aplazamientos incluye películas como "No Time to Die" (James Bond), "F9" ("Fast & Furious"), "Mulan", "Black Widow", "Top Gun Maverick", "Wonder Woman 1984", "Soul", "Ghostbusters: Afterlife", "A Quiet Place Part II" o "The Batman".

La industria cinematográfica todavía no tiene muy claro cuándo podrán estar las salas de nuevo abiertas y funcionando a pleno rendimiento, por lo que no se descartan nuevos retrasos.