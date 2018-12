Los artistas tienen en común el sacrificio, dejar de lado muchas cosas para abocarse al arte, principalmente en Paraguay, donde el campo es bastante sufrido.

La paraguaya Fátima Fernández es muy consciente de ello, por todo lo que ha tenido que dejar para dedicarse al arte, sin embargo la prueba más grande llega ahora, al dejar su vida en nuestro país para ser parte del prestigioso conservatorio ‘New York Conservatory for Dramatic Arts’, en la ciudad de Nueva York.





“Estoy muy contenta, la verdad que me costó mucho tomar esta decisión no fue tan fácil justamente porque tenía trabajo estable en los medios y considero que me estaba yendo muy bien. Realmente fue un desafío”, dice Fátima en conversación con HOY.

La mediática estudiará actuación y se especializará en teatro, un sueño largamente acariciado.

“Ahora se viene la parte más importante que es ir a aprender. Yo tengo la intención de nutrirme todo lo que pueda de este ambiente tan lindo que es el teatro musical en Broadway”.





Asegura estar ya mentalizada para lo que será su rutina, bastante es rigurosa, ya que, según cuenta, las clases arrancan a las 08:00 y culminan a las 22:00: “Voy a estar todo el día consumiendo lo que me apasiona, el teatro”.

La también cantante deja a su familia, su novio, y amistades además de su trabajo en los medios, pues hasta hace poco era figura de la 105.1 FM Radio Venus y Canal 13 RPC.

“Veremos cómo me va, yo voy a estar actualizando todo a través de mis redes sociales, siempre muestro todo porque creo que eso de alguna manera inspira a que otra gente se juegue por lo que le gusta”, asevera.





Fernández insta a sus colegas y a los jóvenes en general a no parar hasta concretar sus sueños y a apostar por lo que les apasiona.

“No es fácil porque el miedo es como el mejor amigo de la zona de confort. A veces uno porque está tranquilo no se anima a tomar ese siguiente paso hacia lo que quiere hacer realmente pero hay que decirle a ese miedo que tu amor por lo que vos hacés es más importante y más grande que todo”, finaliza.