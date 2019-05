“Lo único bueno que tienen para hablar en cerro ahora es el short de Miguel Almirón” escribió César en su red social. Al paso, apareció el ídolo de la selección, quien le respondió sacando a flote el episodio que el mediático provocó al ser enviado al mundial de Rusia.

“Cesar ensuciaste a nuestro País con la payasada que hacías en Rusia y ahora te burlas de Cerro Porteño, que hiciste vos en tu vida. Respeta la historia y la grandeza del Club Cerro Porteño. Que ganaste pendejo”, disparó Chilavert contra Trinidad.

Pero el cruce en Twitter no fue el final del tema, el panelista de El Resumen trasladó la ‘polémica’ al programa de Tv, en donde tuvo un encontronazo con su compañera Fátima Román.

El tema salpicó al conductor de radio y Tv Junior Rodríguez, porque este había escrito en su cuenta de Twitter “Esa frase de uno de mis pocos ídolos como lo es José Luis Chilavert es más que cierta, los que más critican son los que no han construido nada. Cada vez que vivo en carne propia las injusticias me acuerdo tu frase querido José”.

César admitió que la publicación de Rodríguez le tomó por sorpresa y se tomó por aludido. “Lo consideraba ‘amigo’ hasta esta mañana, amigo y compañero de trabajo, estoy hablando de Junior Rodríguez, él también se manifestó en redes sociales, si bien no me arrobó en ninguna parte de su texto, pero obviamente yo me puse el sayo”, dijo.

La situación descolocó a Fátima y tomó la palabra para salir en defensa de su prometido. “¿Por qué decís que te mató si no te arrobó a vos?, hiciste una declaración fuerte y decís ‘yo lo consideraba amigo y compañero de trabajo’ asegurando algo que ni siquiera tenés idea”, expresó la cantante.

“Me sorprende, yo no sé, voy a hablar con Junior y le voy a preguntar si se refería o no a mí, porque me extraña que Junior piense de esa forma, me va a sorprender mucho de que Junior comparta el mismo pensamiento del Chila hacia mi persona”, respondió César.

Fátima insistió que Junior no se refería a César, sino a otras problemáticas laborales por las cuales está atravesando. “Yo conociéndole a Junior te va a decir directamente lo que te quiere decir, te va a arrobar y te va a decir sin asco”, justificó.

¿Vos pensas que el mundo de Chilavert y Junior gira en torno a vos?, lo tuyo hubiese sido más lógico si el tuit que escribía Junior iba hilado a la conversación que tenías vos con José Luis Chilavert”, añadió.

Según César va hilado porque utilizó la idea central del Chila. Ya casi al final del cruce Fátima afirmó que le defendía a Junior como a otro compañero más, que solo estaba expresando su opinión.

