El artista lanzó dardos fuertes contra el actor cubano, actual integrante del jurado del reality show de Telefuturo, Baila Conmigo Paraguay, responsable en parte del raje de Carmiña Masi del holding de Antonio Vierci.

“No quería ensuciar mi Instagram con esto pero me veo en la obligación de decir lo que siento: Ya consiguió dos cosas que quería este badulaque que vino a Paraguay, aplaudamos, que yo no reemplace en el jurado y echar a Carmiña, este es el país que queremos”, empezó su texto en un primer post en su perfil en la mencionada red social.

El exjurado de BCPY indicó que hay muchas cosas detrás del show televisivo y conciernen a Cimarro, las cuales el público desconoce, pero asevera que en algún momento saldrán a la luz.

“Lo único que puedo decir que siempre seré fiel a mis principios como artista y respetaré al público, el resto es pasajero, solo falta desenmascarar a este sin verguenza, pero llegará su momento”.

Dijo que su trabajo no depende de la hipocresía de otras personas y sostuvo: “Esta persona a la que le están idolatrando, ustedes ya se darán cuenta de muchas cosas, solo eso les digo. Así que fuerza país”.

En la mañana de este lunes, Calderini presentó renuncia al programa satélite de BCPY, El debate del show y compartió el documento presentado a la televisora, en su cuenta en Instagram.

“Como sé que no hablarán de esto me veo en la obligación de aclarar yo. Me he retirado del programa del EL DEBATE DEL SHOW por salud mental. Ya habrá más tiempo para explayarme, así que a disfrutar la vida”, escribió.