Ambientada en los años 70, Roma -cuyo nombre responde a la Colonia en donde vivía Cuarón en la Ciudad de México- acoge dos realidades que se unen entre sí; la cotidianidad de Cleo en la casa donde trabaja y los propios problemas de la familia, conformada por el matrimonio y sus cuatro hijos.

El amor y la paciencia de Cleo logran crear un ambiente un poco más armonioso dentro de la casa ya que, como en todo hogar, los problemas y secretos más ocultos siempre circulan por las habitaciones y sus rincones.

Para quienes esperan una película con giros inesperados o una trama con un ritmo más acelerado, el filme es todo lo opuesto hasta el punto de que carece de ambos.

Y es que Alfonso nos introduce a la trama, mediante la cotidianidad de la limpieza y el despertar para ir al colegio, y nos invita a ser parte de la familia para poder entender el por qué de las algunas situaciones.

Los movimientos de cámaras, los planos en blanco y negro y las acciones sin diálogos como punto de partida para cada escena, logran tomar forma y provoca en el espectador una añoranza a tiempos pasados y también logra hacernos rememorar situaciones de tragedias vividas que no son ajenas a la clase social.

Alfonso Cuarón tardó casi una década para que esta historia tenga un punto de inicio y otro de final tomando como base sus recuerdos de la niñez y sus años junto a Libo, la empleada que trabajó en su casa mucho tiempo, sin embargo, la mujer, de origen mixteco, que más marcó en la vida del cineasta.

Teniendo como premisa esta apreciación, la historia -que no comienza con alguna situación en concreto que marque el sentido de la historia- contiene varios elementos significativos para Alfonso que podrían interpretarse como una prosa; desde los aviones volando por los cielos hasta los clásicos retro románticos que suenan durante toda la película.

El objetivo de Cuarón, y que muy poco lograron interpretar, fue el destaque a las mujeres que son las verdaderas matriarcas de la familia y las únicas encargadas de llevar el control de una casa y la crianza de los niños… ajenos: las empleadas domésticas.

Para este papel, el mexicano necesitaba encontrar a esa perla del cine que sabía que no la encontraría en una escuela de actuación o en un casting; una mujer que representara todo lo que representó Libo en su momento.

La inocencia, el amor, la paciencia, la tolerancia y el sometimiento lo encontró en Yalitza Aparicio, la mujer con las mismas procedencias de Libo pero ajena a esa realidad laboral.

La nominada al Óscar por su actuación no tenía pensando que su futuro estuviera marcado por la actuación no obstante, las circunstancias junto al destino le darían la oportunidad de ser la voz e imagen de un México callado y oculto; varias son las comunidades representadas en esta joven de 25 años que no dudó en afirmar que nunca vio una película de Cuarón ni sabía quien era hasta conocerlo.

La dirección actoral fue todo un desafío para la devenida actriz ya que las indicaciones del cineasta solo las sabía cinco minutos antes de rodar cada escena y cuya historia completa no tenía conocimiento, al igual que el resto de elenco.

Junto a Yalitza, el personaje de Marina de Tavira fue otro pilar importante en la trama, ya que al atravesar una crisis en su matrimonio, con su marido abandonando a su familia, Sofía -el personaje de Marina- se pone al hombro el peso de sobrellevar los gastos y la crianza de sus hijos.

Sin dudas, este filme de Alfonso Cuarón se convierte en el más importante de su carrera al dar visibilidad a temas que muchos logran ignorar pero que se siguen manteniendo tan actuales como el abandono familiar, la misoginia, la maternidad, la violencia, el racismo y el clasismo.

Quién como Alfonso Cuarón para darse el lujo de rodar un cine de autor -basado en los recuerdos de su infancia-, tener tanta repercusión sin haber llegado al cine de manera oficial, y aún así lograr ser una fuerte candidata en los Óscars con nominaciones en las principales categorías.