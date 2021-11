La afamada agrupación dio a conocer parte de su agenda para el 2022 y Paraguay figura en la misma. La cita será en el Arena SND de la Secretaría Nacional de Deportes.

La gira mundial celebra los 35 años de uno de los álbumes más influyentes en la música pop, el álbum debut de a-ha: “Hunting High And Low”, lanzado en 1985, el cual presentó al mundo éxitos atemporales como “Take On Me”, “The Sun Always Shines On TV”, “Train Of Thought” y, por supuesto, “Hunting High And Low”.

La ruta sudamericana de la gira en 2022 incluye Argentina, Brasil y Paraguay.

Admiradores como Morrissey, Robbie Williams, Pet Shop Boys y Kanye West, entre otros se han declarado fanáticos de a-ha, al igual que Chris Martin de Coldplay, quien los nombró como una de sus primeras inspiraciones y “bandas favoritas de todos los tiempos”.

El trío también ha logrado éxitos globales con el tema de James Bond, así como Cry Wolf, I’ve Been Losing You y la colaboración de 2005 con Max Martin Analogue, mientras que su lanzamiento más reciente fue una colección de MTV Unplugged en 2017 con colaboraciones. con Ian McCulloch y Alison Moyet de Echo & The Bunnymen.

Las entradas se encontrarán a la venta a partir del 27 de noviembre en todos los puntos de Ticketea y desde http://www.ticketea.com.py.

La llegada de a-ha en Paraguay es una producción de G5PRO y MOVE Concerts.