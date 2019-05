El vocalista del grupo musical Bronco, Guadalupe Esparza, reveló no tener miedo de la conversación que le espera con Ramiro Delgado y sus abogados.

Los cantantes enfrentaron una fuerte disputa a raíz que Delgado fue pagado como un miembro más y no como uno de los fundadores del grupo.

Hace dos meses atrás, Ramiro, uno de los integrantes de la agrupación de grandes éxitos “Bronco” denunció haber sido maltratado por la familia Esparza, también ventiló las intimidades dentro del grupo.

“Su actitud por el problema de alta traición y la verdad me he quedado desconcertado. La gota que derramó el vaso fue la última fecha que tuvimos el primero de marzo, ahí me sentí maltratado, tanto por él como por sus hijos, decepcionado, todo por el problema de mi salud.”, manifestó Ramiro a un programa de televisión.

“Me pagaron como si fuera una persona más y yo soy el fundador del grupo. Entonces me dijeron ‘si no te parece aquí le paramos”, lo que causó su disgusto con una de las bandas más exitosas de Latinoamérica”, añadió.

Tras lo acontecido, Esparza explicó en una entrevista para Infobae, que cuando Ramiro se sintió inconforme por el salario que recibía no se acercó a hablar con él a sabiendas que es Lupe quien responde por la banda.

“Yo tengo que poner el pecho en esa ocasión, pero llegué a la conclusión de que mi familia, mis amigos, el público y sobre todo Dios sabe quienes somos nosotros los Esparza y quien soy yo en lo personal. Con eso me basta”, declaró.

Además, confesó no tener miedo de la charla que tarde o temprano debe tener con Ramiro Delgado y defensores. “Yo creo que en lo personal de todo corazón estoy de frente a quien sea y no me asusta en ningún momento la cosecha cuando sé que la semilla que sembré es buena”, dijo.

Guadalupe y Ramiro comparten escenario hace más de cuarenta años, por tanto, Esparza mantiene la esperanza que las cosas se solucionarán pronto. Asimismo, comentó que el problema no afecta de ninguna manera al grupo musical.

“Tenemos tantas cosas con las que Dios nos ha bendecido que nada ni nadie puede parar el galope de Bronco, solamente Dios, y eso es lo que estamos ahorita trabajando duro para que esto continúe”, finalizó el músico.