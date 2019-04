Documentos a los que accedió el diario Popular de forma exclusiva, señalan la relación de la comunicadora con Cucho, desde el tiempo en que este guardaba reclusión en la Agrupación Especializada, como ahora en Tacumbú.

La conductora de televisión y Cucho se conocieron, según informaciones proveídas por allegados a Cabaña, a través de una cita que este hizo de forma directa con la periodista. Las visitas de Fátima desde ese momento, se sucedieron en varias ocasiones.

Aparentemente la mujer se enamoró del recluso, estableciéndose una conexión mas fuerte. Una carta presuntamente escrita por Fátima a Cucho, resalta el enojo de este, por una supuesta infidelidad, ventilada por otra mujer, expareja del controvertido reo.

La respuesta de la mujer al narco insiste que todo se trata de una trama montada por una de las examantes del mismo, con la evidente intención se separarlos.

A partir de ese episodio, Cabaña decidió cortar la relación. Y ante la insistencia de Fátima Gauto, finalmente solicitó a las autoridades de la penitenciaría que le prohiban el acceso, ya que “por motivos personales”, ya no quería recibirla como visitante.

​“El que suscribe, Reinaldo Cabañas. interno de esta institución, se dirige a usted y por su intermedio a quienes corresponsa, a fin de solicitar la prohibición de acceso a la visitante Fátima Gauto, a mi persona. El pedido obedece a motivos estrictamente personales”, dice la nota firmada por Cucho, y dirigida al Jefe de Seguridad de la Penitenciaria Naciona, Joel Jacquet.

La respuesta de éste a la petición fue positiva, firmando en consecuencia la circular 19/2019, “Por la cual se prohibe el ingreso de la señora Fatima Gauto en esta institución debiendo presentarse la misma a la asesoría jurídica de la institución”, subraya.

CARTA DE AMOR

Ante la prohibición de ingreso junto a Cucho, la periodista Fátima Gauto remitió una carta a Cucho, en donde desmiente que le haya sido infiel, y que haya incurrido en “errores” del pasado. A continuación la carta.

“Bebé, yo se que estás super enojado conmigo, pero en parte lo entiendo porque cualquiera lo estaría, pero necesito que hablemos como gente grande y adulta. Que me digas esto es lo que te pasaron.

Mirá mi bebe, creo que te demostré que te quiero y que quiero tu bien. No soy una santa, tengo mi pasado, pasé por muchas cosas en mi vida y me costó mucho llegar adonde estoy.

Yo no sé si es verdad o no lo que te mandaron, pero si es asi te puedo asegurar que es mucho antes de haberte conocido y necesito que me des una oportunidad de demostrarte que es asi como te digo. Después de lo que hablamos cuando te conoci decidi cambiar y dejar de joder.

Ni siquiera han pasado 15 dias, esta semana recien hizo 15 dias que hablamos y de verdad estoy haciendo bien las cosas porque quiero estar contigo y apoyarte en todo lo que pueda y ante los problemas ser tu alivio.

No me gustan las peleas, lo que menos quiero es buscar problema en lo mas minimo y sé que buscaron alejarme de vos. No es popr hablarte mal ni nada, pero desde la primera vez que nos conocimos me contaste que ella es asi y de hacer esas cosas que a una ex tuya le alejó así. Pero yo no me quiero alejar de vos porque te quiero,

Me encantás, me encanta pasar tiempo contigo, y que nadie sabe. Y te das cuenta de eso, y ella está logrando lo que quiere, que es alejarnos, y yo se que te gustaba estar conmigo. Ni le hablo a ella ni le hago caso, le bloqueé de todos lados porque no me importa, lo único que me interesa es poder estar contigo”.

Fin de la carta. Desde la redacción de HOY nos comunicamos con Fátima Gauto, para solicitarle su versión, pero se excusó de emitir opinión alguna, ya que estaba sujeta a lo que le diga su abogado. “No quiero hablar de eso, estoy viendo con mi abogado”, fue la escueta respuesta.